В Перми к празднику Крещения оборудуют три места для купания

11 января 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

В местах для крещенских купаний будут дежурить спасатели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми к празднику Крещения, который состоится в ночь с 18 на 19 января, оборудуют официальных купели. Вблизи них также организуют места, где можно будет переодеться и согреться. «В Свердловском районе окунуться можно будет на улице Пристанционной, 38 — на территории Богородице-Казанского Бахаревского женского монастыря. В Мотовилихе определено два места — в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Пермского Богоявленского мужского монастыря). Также можно окунуться на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем», — сообщается на сайте администрации Перми. В местах купаний обустроят безопасные сходы в воду и обеспечат дежурство спасателей. В пермской мэрии настоятельно рекомендуют горожанам выбирать только эти купели и отказаться от купания в местах, организованных частными лицами.

В Перми к празднику Крещения, который состоится в ночь с 18 на 19 января, оборудуют официальных купели. Вблизи них также организуют места, где можно будет переодеться и согреться. «В Свердловском районе окунуться можно будет на улице Пристанционной, 38 — на территории Богородице-Казанского Бахаревского женского монастыря. В Мотовилихе определено два места — в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Пермского Богоявленского мужского монастыря). Также можно окунуться на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем», — сообщается на сайте администрации Перми. В местах купаний обустроят безопасные сходы в воду и обеспечат дежурство спасателей. В пермской мэрии настоятельно рекомендуют горожанам выбирать только эти купели и отказаться от купания в местах, организованных частными лицами.