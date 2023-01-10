10 января 2023

В Перми к празднику Крещения оборудуют три места для купания

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Екатеринбург, купание в купели, крещенские купания
В местах для крещенских купаний будут дежурить спасатели Фото:

В Перми к празднику Крещения, который состоится в ночь с 18 на 19 января, оборудуют официальных купели. Вблизи них также организуют места, где можно будет переодеться и согреться.

«В Свердловском районе окунуться можно будет на улице Пристанционной, 38 — на территории Богородице-Казанского Бахаревского женского монастыря. В Мотовилихе определено два места — в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Пермского Богоявленского мужского монастыря). Также можно окунуться на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем», — сообщается на сайте администрации Перми.

В местах купаний обустроят безопасные сходы в воду и обеспечат дежурство спасателей. В пермской мэрии настоятельно рекомендуют горожанам выбирать только эти купели и отказаться от купания в местах, организованных частными лицами.

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В Перми к празднику Крещения, который состоится в ночь с 18 на 19 января, оборудуют официальных купели. Вблизи них также организуют места, где можно будет переодеться и согреться. «В Свердловском районе окунуться можно будет на улице Пристанционной, 38 — на территории Богородице-Казанского Бахаревского женского монастыря. В Мотовилихе определено два места — в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Пермского Богоявленского мужского монастыря). Также можно окунуться на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем», — сообщается на сайте администрации Перми. В местах купаний обустроят безопасные сходы в воду и обеспечат дежурство спасателей. В пермской мэрии настоятельно рекомендуют горожанам выбирать только эти купели и отказаться от купания в местах, организованных частными лицами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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