Жители ЯНАО не хотят отдыхать в старый Новый год

12 января 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО предпочитают отмечать старый новый год чаепитием Фото: Денис Моргунов © URA.RU Каждый второй житель ЯНАО против выходного дня в Новый год. При этом отдыхать в этот праздник в основном хотят люди до 34 лет, сообщили URA.RU аналитики компании SuperJob. «Против официального выходного дня на старый Новый год каждый второй житель ЯНАО. Только каждый третий житель ЯНАО хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником, каждый второй — против», — сообщили в компании. Отмечается, что в 2023 году праздновать старый Новый год планирует каждый четвертый житель региона, что на 2% больше, чем в 2022. Исходя из ответов опрошенных, отмечать с размахом праздник уже не актуально. Горожане предпочитают праздновать в кругу семьи и без алкоголя. «Только каждый третий житель ЯНАО (31%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем. Против этого выступают 58%», — добавили аналитики. Ранее специалисты рассказали о традициях ямальцев. Жителям округа нравится наряжать елку в кругу семьи и встречать праздники с родными.

Каждый второй житель ЯНАО против выходного дня в Новый год. При этом отдыхать в этот праздник в основном хотят люди до 34 лет, сообщили URA.RU аналитики компании SuperJob. «Против официального выходного дня на старый Новый год каждый второй житель ЯНАО. Только каждый третий житель ЯНАО хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником, каждый второй — против», — сообщили в компании. Отмечается, что в 2023 году праздновать старый Новый год планирует каждый четвертый житель региона, что на 2% больше, чем в 2022. Исходя из ответов опрошенных, отмечать с размахом праздник уже не актуально. Горожане предпочитают праздновать в кругу семьи и без алкоголя. «Только каждый третий житель ЯНАО (31%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем. Против этого выступают 58%», — добавили аналитики. Ранее специалисты рассказали о традициях ямальцев. Жителям округа нравится наряжать елку в кругу семьи и встречать праздники с родными.