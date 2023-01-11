В Миассе пропала девочка-подросток с татуировками. Фото

12 января 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Полиция разыскивает школьницу в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области 11 января ушла из дома и не вернулась девочка-подросток с особыми приметами — татуировками. Об этом сообщается на официальной страничке отделения полиции в социальных сетях. «11 января ушла из дома несовершеннолетняя Маритана Иванова, 2007 года рождения и до настоящего времени не вернулась. Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, губы средние, брови дугообразные, нос прямой, уши прилегающие. Была одета: шапка вязанная серого цвета, куртка пуховик черного цвета, кроссовки белого цвета», — сообщается в паблике «Полиция Миасса» в социальной сети «ВКонтакте». Среди особых примет указываются татуировки по всему телу: на левой руке, в виде рисунка ангелочка с автоматом, на груди татуировка в виде узора, на правой руке татуировка в виде сетки. Сотрудники полиции просят всех, кто видел подростка или располагает информацией о ее местонахождении, обращаться в дежурную часть. Девушка ушла из дома 11 января Фото: «Полиция Миасса», «ВКонтакте»

В Миассе Челябинской области 11 января ушла из дома и не вернулась девочка-подросток с особыми приметами — татуировками. Об этом сообщается на официальной страничке отделения полиции в социальных сетях. «11 января ушла из дома несовершеннолетняя Маритана Иванова, 2007 года рождения и до настоящего времени не вернулась. Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, губы средние, брови дугообразные, нос прямой, уши прилегающие. Была одета: шапка вязанная серого цвета, куртка пуховик черного цвета, кроссовки белого цвета», — сообщается в паблике «Полиция Миасса» в социальной сети «ВКонтакте». Среди особых примет указываются татуировки по всему телу: на левой руке, в виде рисунка ангелочка с автоматом, на груди татуировка в виде узора, на правой руке татуировка в виде сетки. Сотрудники полиции просят всех, кто видел подростка или располагает информацией о ее местонахождении, обращаться в дежурную часть.