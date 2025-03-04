Текслер призвал быстро реагировать на просьбы челябинских ветеранов и бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Просьбы ветеранов и бойцов СВО не должны остаться без внимания чиновников, говорит Алексей Текслер
Просьбы ветеранов и бойцов СВО не должны остаться без внимания чиновников, говорит Алексей Текслер Фото:

Чиновникам необходимо оперативно реагировать на обращения бойцов спецоперации на Украине и их родных. Военнослужащие должны получать всю требующуюся помощь со стороны государства в полном объеме. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Военнослужащие должны получать помощь со стороны государства в полном объеме. Мы должны оперативно реагировать на все обращения и просьбы бойцов и их родных», — заявил Текслер во время совещания с руководителями общественных приемных. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.

Глава региона напомнил, что 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. Регион уже включился в подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Важно проявить особую заботу о ветеранах, а также участниках СВО — героях нынешнего поколения. Для этого будут задействованы все необходимые ресурсы», — добавил Текслер.

Отдельное внимание было уделено фестивалю «Большая семья», который стал масштабным мероприятием по решению социальных вопросов всех жителей региона. В рамках фестиваля в 2024 году работали мобильные приемные губернатора, через которые поступило 1500 обращений от жителей Челябинской области. В июле-августе 2025 года фестиваль «Большая семья» пройдет вновь.

Всего в 2024 году в общественные приемные поступило 5700 обращений. Более 4000 вопросов взяты на контроль, 2800 решены положительно, добавили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Совещание в областном правительстве состоялось 4 марта
Совещание в областном правительстве состоялось 4 марта
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чиновникам необходимо оперативно реагировать на обращения бойцов спецоперации на Украине и их родных. Военнослужащие должны получать всю требующуюся помощь со стороны государства в полном объеме. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Военнослужащие должны получать помощь со стороны государства в полном объеме. Мы должны оперативно реагировать на все обращения и просьбы бойцов и их родных», — заявил Текслер во время совещания с руководителями общественных приемных. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Глава региона напомнил, что 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. Регион уже включился в подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Важно проявить особую заботу о ветеранах, а также участниках СВО — героях нынешнего поколения. Для этого будут задействованы все необходимые ресурсы», — добавил Текслер. Отдельное внимание было уделено фестивалю «Большая семья», который стал масштабным мероприятием по решению социальных вопросов всех жителей региона. В рамках фестиваля в 2024 году работали мобильные приемные губернатора, через которые поступило 1500 обращений от жителей Челябинской области. В июле-августе 2025 года фестиваль «Большая семья» пройдет вновь. Всего в 2024 году в общественные приемные поступило 5700 обращений. Более 4000 вопросов взяты на контроль, 2800 решены положительно, добавили в пресс-службе правительства Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...