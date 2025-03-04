Текслер призвал быстро реагировать на просьбы челябинских ветеранов и бойцов СВО

Чиновникам необходимо оперативно реагировать на обращения бойцов спецоперации на Украине и их родных. Военнослужащие должны получать всю требующуюся помощь со стороны государства в полном объеме. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Военнослужащие должны получать помощь со стороны государства в полном объеме. Мы должны оперативно реагировать на все обращения и просьбы бойцов и их родных», — заявил Текслер во время совещания с руководителями общественных приемных. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Глава региона напомнил, что 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. Регион уже включился в подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Важно проявить особую заботу о ветеранах, а также участниках СВО — героях нынешнего поколения. Для этого будут задействованы все необходимые ресурсы», — добавил Текслер.
Отдельное внимание было уделено фестивалю «Большая семья», который стал масштабным мероприятием по решению социальных вопросов всех жителей региона. В рамках фестиваля в 2024 году работали мобильные приемные губернатора, через которые поступило 1500 обращений от жителей Челябинской области. В июле-августе 2025 года фестиваль «Большая семья» пройдет вновь.
Всего в 2024 году в общественные приемные поступило 5700 обращений. Более 4000 вопросов взяты на контроль, 2800 решены положительно, добавили в пресс-службе правительства Челябинской области.
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