Челябинский доктор Рыжий раскрыл всю правду о про- и пребиотиках

Главврач детской поликлиники №8, депутат Челябинской гордумы Антон Рыжий раскрыл секреты здорового питания, объяснив, чем пробиотики отличаются от пребиотиков. В телепрограмме «Азбука Здоровья» на канале «Россия 1» доктор рассказал о пользе про- и пребиотиков, а также о том, как не попасться на рекламные уловки.
«Пробиотики — это живые бактерии, грибки, дрожжи, которые живут в нас и помогают нашему организму функционировать, делают добро. Пребиотики — это еда для этих бактерий, микроорганизмов, грибков и дрожжей. И мы существуем для того, чтобы кормить ту огромную микрофлору, которая живет вокруг нас и внутри нас. Более того, нас, людей, можно назвать пробиотиками земли», — пояснил Антон Рыжий.
Доктор Рыжий призвал не доверять рекламе. Он объяснил, что пробиотики окружают нас повсюду, а пребиотики, наоборот, доступны каждому в магазинах, и нет необходимости тратить деньги на разрекламированные добавки. Врач предупредил, что длительный срок хранения молочной продукции, якобы обогащенной пробиотиками, говорит о наличии консервантов, убивающих полезные бактерии.
По словам доктора, чаще всего принимать про- и пребиотики необходимо после лечения антибиотиками. Он пояснил, что антибиотики уничтожают микрофлору, что приводит к болям в животе и проблемам со стулом. В таких случаях Рыжий рекомендовал обращаться к специалисту, который сможет подобрать подходящие препараты. В заключении Антон Рыжий напомнил о важности правильного хранения продуктов, обогащенных пробиотиками, и перечислил продукты, богатые пребиотиками: овсянка долгой варки, зеленые овощи, яблоки с кожурой, цветная капуста, брокколи и миндаль.
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