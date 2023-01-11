Политологи предрекли исход кампании против губернатора Комаровой

12 января 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

В скандале с губернатором Комаровой скоро должна наступить развязка Фото: Алексей Андронов © URA.RU В скандале, который произошел после заявления губернатора ХМАО Натальи Комаровой о коррупции при строительстве соцобъектов, скоро должна наступить развязка. Своим мнением на этот счет с URA.RU поделился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Ничего сверхъестественного после публикаций произойти кроме как реакции федерального центра не может. Если бы после этого состоялся вызов в Москву, какая-то встреча с президентом, встал бы вопрос о переназначении, о новых предложениях дальнейшей работы. Ну, да, это была бы реакция на публикации. Но, во-первых, мы знаем, что в нашей стране федеральный центр на публикации в СМИ реагирует очень осторожно, практически никак, а если реагирует, то с очень большим временным лагом», — считает политолог. По его мнению, для губернатора ХМАО скандал с неверной интерпретацией ее речи должен пройти безболезненно. Несмотря на включение истории в федеральную новостную повестку, ситуация обсуждается преимущественно внутри самой Югры. «Ну, такая буря в стакане воды интересная исключительно внутри самого субъекта, ничего больше», — отмечает Солонников. Политолог Станислав Розенко в разговоре с URA.RU отметил, что информационная атака на губернатора ХМАО была предпринята в начале года, в течение которого пройдут масштабные местные выборы. «Федеральные telegram-каналы перестали активно распространять видео с губернатором после того, как были даны объяснения. Глава региона на записи ничего сверхъестественного не говорит, а просто обсуждает реалии складывающиеся при строительстве объектов с председателем думы Когалыма. В этом году предстоят выборы в 14 муниципалитетах Югры. Так что не исключено, что в их преддверие могут последовать новые информационные атаки на окружные власти», — прокомментировал Розенко. Ранее URA.RU рассказывало, что федеральные telegram-каналы начали кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой из-за ее заявления о коррупционных схемах при строительстве соцобъектов во время общения с председателем думы Когалыма. В правительстве ХМАО считают кампанию против Комаровой нацеленной на то, чтобы нанести репутационный ущерб имиджу главы региона. Тем временем источники агентства уверены, что пиар-атаку запустила региональная оппозиция, участники которой являются многолетними оппонентами Комаровой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В скандале, который произошел после заявления губернатора ХМАО Натальи Комаровой о коррупции при строительстве соцобъектов, скоро должна наступить развязка. Своим мнением на этот счет с URA.RU поделился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Ничего сверхъестественного после публикаций произойти кроме как реакции федерального центра не может. Если бы после этого состоялся вызов в Москву, какая-то встреча с президентом, встал бы вопрос о переназначении, о новых предложениях дальнейшей работы. Ну, да, это была бы реакция на публикации. Но, во-первых, мы знаем, что в нашей стране федеральный центр на публикации в СМИ реагирует очень осторожно, практически никак, а если реагирует, то с очень большим временным лагом», — считает политолог. По его мнению, для губернатора ХМАО скандал с неверной интерпретацией ее речи должен пройти безболезненно. Несмотря на включение истории в федеральную новостную повестку, ситуация обсуждается преимущественно внутри самой Югры. «Ну, такая буря в стакане воды интересная исключительно внутри самого субъекта, ничего больше», — отмечает Солонников. Политолог Станислав Розенко в разговоре с URA.RU отметил, что информационная атака на губернатора ХМАО была предпринята в начале года, в течение которого пройдут масштабные местные выборы. «Федеральные telegram-каналы перестали активно распространять видео с губернатором после того, как были даны объяснения. Глава региона на записи ничего сверхъестественного не говорит, а просто обсуждает реалии складывающиеся при строительстве объектов с председателем думы Когалыма. В этом году предстоят выборы в 14 муниципалитетах Югры. Так что не исключено, что в их преддверие могут последовать новые информационные атаки на окружные власти», — прокомментировал Розенко. Ранее URA.RU рассказывало, что федеральные telegram-каналы начали кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой из-за ее заявления о коррупционных схемах при строительстве соцобъектов во время общения с председателем думы Когалыма. В правительстве ХМАО считают кампанию против Комаровой нацеленной на то, чтобы нанести репутационный ущерб имиджу главы региона. Тем временем источники агентства уверены, что пиар-атаку запустила региональная оппозиция, участники которой являются многолетними оппонентами Комаровой.