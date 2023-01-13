В Минтруде объявили об индексации более 40 выплат с 1 февраля

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В РФ увеличат маткапитал и другие выплаты Фото:

В России с 1 февраля на 11,9% проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

«Планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат», — приводятся слова Котякова на официальном сайте Минтруда. Таким образом, в феврале увеличится сумма материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка. Из ежемесячных выплат проиндексируют размер пособия по уходу за ребенком, денежной выплаты ветеранам, страховой выплаты и других мер соцподдержки. К примеру, размер маткапитала на первого ребенка в феврале увеличится практически до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше прошлогодней суммы выплаты.

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В России с 1 февраля на 11,9% проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. «Планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат», — приводятся слова Котякова на официальном сайте Минтруда. Таким образом, в феврале увеличится сумма материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка. Из ежемесячных выплат проиндексируют размер пособия по уходу за ребенком, денежной выплаты ветеранам, страховой выплаты и других мер соцподдержки. К примеру, размер маткапитала на первого ребенка в феврале увеличится практически до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше прошлогодней суммы выплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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