Жители ЯНАО нашли кучу просроченных товаров в супермаркете

В Надыме жалуются на большое количество просроченных товаров в «Светофоре» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Надыма (ЯНАО) пожаловался на большое количество просроченных товаров в сетевом супермаркете «Светофор». Он опубликовал анонимный пост в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«„Светофор“ начал продавать сильно просроченные продукты, колбаса еще в декабре протухла, чай быстрорастворимый тоже просрочка, что-то вот-вот испортится — сроки на подходе», — сообщает пользователь в соцсети.

«Вы все еще туда ходите?» — спрашивает Валентин. «Я только за креветками туда езжу, креветки вкусные», — делится Марина.

Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу торговой сети, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в «Светофоре» перед Новым годом продавалась красная икра с подозрительным вкусом. В комментариях жители отметили, что икра имеет искусственное происхождение.