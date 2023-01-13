13 января 2023
12 января 2023

Жители ЯНАО нашли кучу просроченных товаров в супермаркете

© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме жалуются на большое количество просроченных товаров в «Светофоре» Фото:

Житель Надыма (ЯНАО) пожаловался на большое количество просроченных товаров в сетевом супермаркете «Светофор». Он опубликовал анонимный пост в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«„Светофор“ начал продавать сильно просроченные продукты, колбаса еще в декабре протухла, чай быстрорастворимый тоже просрочка, что-то вот-вот испортится — сроки на подходе», — сообщает пользователь в соцсети.

«Вы все еще туда ходите?» — спрашивает Валентин. «Я только за креветками туда езжу, креветки вкусные», — делится Марина.

Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу торговой сети, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в «Светофоре» перед Новым годом продавалась красная икра с подозрительным вкусом. В комментариях жители отметили, что икра имеет искусственное происхождение.

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Житель Надыма (ЯНАО) пожаловался на большое количество просроченных товаров в сетевом супермаркете «Светофор». Он опубликовал анонимный пост в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». «„Светофор“ начал продавать сильно просроченные продукты, колбаса еще в декабре протухла, чай быстрорастворимый тоже просрочка, что-то вот-вот испортится — сроки на подходе», — сообщает пользователь в соцсети. «Вы все еще туда ходите?» — спрашивает Валентин. «Я только за креветками туда езжу, креветки вкусные», — делится Марина. Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу торговой сети, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в «Светофоре» перед Новым годом продавалась красная икра с подозрительным вкусом. В комментариях жители отметили, что икра имеет искусственное происхождение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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