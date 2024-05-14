Госсекретарь США Блинкен спел с рок-группой в киевском баре. Видео

15 мая 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Во время официальных визитов, Блинкену хватает времени играть на гитаре Фото: Илья Московец © URA.RU Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетевший в Украину с официальным визитом, выступил с рок-группой в одном из баров Киева. Об этом сообщают очевидцы. На видео заметно, как госсекретарь играет и поет на гитаре. Раньше Блинкен часто играл на гитаре, а до карьеры в политике, он мечтал стать актером или режиссером. Ранее стало известно, что делегация из США рано утром 14 мая приехали в Киев на поезде, писал телеканал 360 . Необъявленный визит стал первым после выделения Украине пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетевший в Украину с официальным визитом, выступил с рок-группой в одном из баров Киева. Об этом сообщают очевидцы. На видео заметно, как госсекретарь играет и поет на гитаре. Раньше Блинкен часто играл на гитаре, а до карьеры в политике, он мечтал стать актером или режиссером. Ранее стало известно, что делегация из США рано утром 14 мая приехали в Киев на поезде, писал телеканал 360. Необъявленный визит стал первым после выделения Украине пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов.