14 мая 2024

Госсекретарь США Блинкен спел с рок-группой в киевском баре. Видео

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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург, рок-музыкант, бас гитара
Во время официальных визитов, Блинкену хватает времени играть на гитаре Фото:

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетевший в Украину с официальным визитом, выступил с рок-группой в одном из баров Киева. Об этом сообщают очевидцы.

На видео заметно, как госсекретарь играет и поет на гитаре. Раньше Блинкен часто играл на гитаре, а до карьеры в политике, он мечтал стать актером или режиссером.

Ранее стало известно, что делегация из США рано утром 14 мая приехали в Киев на поезде, писал телеканал 360. Необъявленный визит стал первым после выделения Украине пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетевший в Украину с официальным визитом, выступил с рок-группой в одном из баров Киева. Об этом сообщают очевидцы. На видео заметно, как госсекретарь играет и поет на гитаре. Раньше Блинкен часто играл на гитаре, а до карьеры в политике, он мечтал стать актером или режиссером. Ранее стало известно, что делегация из США рано утром 14 мая приехали в Киев на поезде, писал телеканал 360. Необъявленный визит стал первым после выделения Украине пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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