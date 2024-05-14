Во время официальных визитов, Блинкену хватает времени играть на гитаре
Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетевший в Украину с официальным визитом, выступил с рок-группой в одном из баров Киева. Об этом сообщают очевидцы.
На видео заметно, как госсекретарь играет и поет на гитаре. Раньше Блинкен часто играл на гитаре, а до карьеры в политике, он мечтал стать актером или режиссером.
Ранее стало известно, что делегация из США рано утром 14 мая приехали в Киев на поезде, писал
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