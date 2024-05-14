14 мая 2024

Россия выступила против присутствия МУС в Совбезе ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Небензя назвал МУС марионеточной инстанцией Фото:

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал Международный уголовный суд (МУС) ООН марионеточной инстанцией. Он заявил, что никакого отношения к правосудию МУС не имеет и нет никакого смысла в его присутствии на заседаниях.

«Позиция РФ в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела. Мы не видим смысла присутствия в стенах Совета безопасности представителя этой марионеточной инстанции, открыто обслуживающей интересы западных государств», — цитируют слова Василия Небензи РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что наглядным примером правильности озвученный оценки является деятельность МУС в Ливии. По его словам, там преступления других сторон конфликта, включая военные преступления натовской коалиции, организацию не заинтересовали.

Ранее Небензя раскрыл причину атаки Ирана на Израиль. По его мнению, конфликт обострился из-за бездействия ООН. Постпред отметил, что созванное срочное заседание СБ ООН по этому поводу — это «парад лицемерия и двойных стандартов».

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Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал Международный уголовный суд (МУС) ООН марионеточной инстанцией. Он заявил, что никакого отношения к правосудию МУС не имеет и нет никакого смысла в его присутствии на заседаниях. «Позиция РФ в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела. Мы не видим смысла присутствия в стенах Совета безопасности представителя этой марионеточной инстанции, открыто обслуживающей интересы западных государств», — цитируют слова Василия Небензи РИА Новости. Небензя подчеркнул, что наглядным примером правильности озвученный оценки является деятельность МУС в Ливии. По его словам, там преступления других сторон конфликта, включая военные преступления натовской коалиции, организацию не заинтересовали. Ранее Небензя раскрыл причину атаки Ирана на Израиль. По его мнению, конфликт обострился из-за бездействия ООН. Постпред отметил, что созванное срочное заседание СБ ООН по этому поводу — это «парад лицемерия и двойных стандартов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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