Россия выступила против присутствия МУС в Совбезе ООН

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал Международный уголовный суд (МУС) ООН марионеточной инстанцией. Он заявил, что никакого отношения к правосудию МУС не имеет и нет никакого смысла в его присутствии на заседаниях.
«Позиция РФ в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела. Мы не видим смысла присутствия в стенах Совета безопасности представителя этой марионеточной инстанции, открыто обслуживающей интересы западных государств», — цитируют слова Василия Небензи РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что наглядным примером правильности озвученный оценки является деятельность МУС в Ливии. По его словам, там преступления других сторон конфликта, включая военные преступления натовской коалиции, организацию не заинтересовали.
Ранее Небензя раскрыл причину атаки Ирана на Израиль. По его мнению, конфликт обострился из-за бездействия ООН. Постпред отметил, что созванное срочное заседание СБ ООН по этому поводу — это «парад лицемерия и двойных стандартов».
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