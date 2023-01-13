13 января 2023

Водитель Renault Logan погиб в массовом ДТП на трассе Пермь — Березники

© Служба новостей «URA.RU»
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Автоавария с участием нескольких машин произошла на пермской трассе Фото:

В ДТП с участием нескольких автомобилей на трассе Пермь — Березники 14 января погиб водитель. Инцидент произошел на 124 км автодороги примерно в 13:30, рассказали прикамские полицейские.

«Со стороны Березников двигался автомобиль Renault Logan, которым управляла женщина 72 года рождения. По неустановленным причинам машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Toyota. От удара Renault отбросило на двигающуюся рядом машину марки Mitsubishi. В результате ДТП водитель Renault Logan погиб на месте происшествия», — пояснили автоинспекторы в своем telegram-канале.

По словам замначальника отдела Госавтоинспекции отела МВД России по Добрянскому городскому округу Юрия Семенищева, после аварии был госпитализирован водитель Toyota. О других пострадавших не сообщается. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

О том, что водитель, допустивший столкновение с другим авто на трассе Кудымкар — Усолье (Пермский край), погиб на месте происшествия, URA.RU писало ранее. Инцидент произошел на мосту через реку Кама.

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В ДТП с участием нескольких автомобилей на трассе Пермь — Березники 14 января погиб водитель. Инцидент произошел на 124 км автодороги примерно в 13:30, рассказали прикамские полицейские. «Со стороны Березников двигался автомобиль Renault Logan, которым управляла женщина 72 года рождения. По неустановленным причинам машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Toyota. От удара Renault отбросило на двигающуюся рядом машину марки Mitsubishi. В результате ДТП водитель Renault Logan погиб на месте происшествия», — пояснили автоинспекторы в своем telegram-канале. По словам замначальника отдела Госавтоинспекции отела МВД России по Добрянскому городскому округу Юрия Семенищева, после аварии был госпитализирован водитель Toyota. О других пострадавших не сообщается. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. О том, что водитель, допустивший столкновение с другим авто на трассе Кудымкар — Усолье (Пермский край), погиб на месте происшествия, URA.RU писало ранее. Инцидент произошел на мосту через реку Кама.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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