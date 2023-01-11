В ДТП на пермской трассе погиб водитель, допустивший столкновение

12 января 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Автоавария произошла в 19:30 на пермской трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель, допустивший ДТП на трассе Кудымкар — Усолье (Пермский край) 12 января, погиб на месте. Инцидент произошел на мосту через реку Кама, рассказали полицейские. «Авария произошла по мосту через р. Кама. По предварительной информации, водитель Renault Sandero, которым управлял мужчина 1969 г. р., не справившись с управлением, допустил выезд на полосу для встречного движения. Машина столкнулась со встречным автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находился водитель 1994 г. р. В результате автоаварии водитель Renault погиб на месте», — указано в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья. По данным полицейских, водитель Hyundai и пассажир получили травмы. Они были госпитализированы. По факту случившегося сейчас проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в регионе за первые шесть дней наступившего года уже произошли сотни ДТП. В результате аварий 32 человека получили травмы различной степени тяжести и погибли шесть человек.

Водитель, допустивший ДТП на трассе Кудымкар — Усолье (Пермский край) 12 января, погиб на месте. Инцидент произошел на мосту через реку Кама, рассказали полицейские. «Авария произошла по мосту через р. Кама. По предварительной информации, водитель Renault Sandero, которым управлял мужчина 1969 г. р., не справившись с управлением, допустил выезд на полосу для встречного движения. Машина столкнулась со встречным автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находился водитель 1994 г. р. В результате автоаварии водитель Renault погиб на месте», — указано в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья. По данным полицейских, водитель Hyundai и пассажир получили травмы. Они были госпитализированы. По факту случившегося сейчас проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в регионе за первые шесть дней наступившего года уже произошли сотни ДТП. В результате аварий 32 человека получили травмы различной степени тяжести и погибли шесть человек.