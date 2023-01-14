Пермские мужчины считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

SuperJob: 44% мужчин в Перми считают дискриминацией выход на пенсию на 5 лет позднее женщин

15 января 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Мужчины в Перми считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти половина опрошенных мужчин в Перми — 44% — считает, что выход на пенсию на 5 лет позднее женщин — это дискриминация. Результатами исследования поделились в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob. «Мужчины почти вдвое чаще женщин называли дискриминацией 5-летнюю разницу в возрасте при выходе на пенсию: 44% против 20% соответственно. „Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин“; „Раз уж перед законом все равны, то тогда во всем!“. Большинство респондентов подобный факт дискриминацией не считают. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города», — рассказали в пресс-службе сервиса. Разному пенсионному возрасту чаще других возмущались молодые мужчины. В результатах опроса отмечается, что большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин. «У них выше зарплата и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью», — прокомментировали респондентки. Толерантны в вопросах гражданских прав в основном молодые женщины. Среди них за одинаковый пенсионный возраст проголосовало 36%, тогда как среди женщин старше 45 лет — 22%, добавили в пресс-службе SuperJob.

Почти половина опрошенных мужчин в Перми — 44% — считает, что выход на пенсию на 5 лет позднее женщин — это дискриминация. Результатами исследования поделились в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob. «Мужчины почти вдвое чаще женщин называли дискриминацией 5-летнюю разницу в возрасте при выходе на пенсию: 44% против 20% соответственно. „Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин“; „Раз уж перед законом все равны, то тогда во всем!“. Большинство респондентов подобный факт дискриминацией не считают. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города», — рассказали в пресс-службе сервиса. Разному пенсионному возрасту чаще других возмущались молодые мужчины. В результатах опроса отмечается, что большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин. «У них выше зарплата и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью», — прокомментировали респондентки. Толерантны в вопросах гражданских прав в основном молодые женщины. Среди них за одинаковый пенсионный возраст проголосовало 36%, тогда как среди женщин старше 45 лет — 22%, добавили в пресс-службе SuperJob.