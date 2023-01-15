112: военный в Белгородской области подорвал склад боеприпасов на территории части

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Из-за взрыва гранаты сдетонировали боеприпасы на оружейном складе Фото:

В Белгородской области военнослужащий устроил на территории воинской части пожар, взорвав гранату. В результате взрыва погибли три военнослужащих, сообщает telegram-канал «112».

«14 января командир взвода, старший сержант совершил подрыв РГД-5 в расположении. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия», — говорится в сообщении. Пожар распространился на 450 квадратных метров. Также в telegram-канале уточнили, что, по предварительным данным, в результате инциндента погибло трое военных. Также в ходе происшествия пострадали 16 человек, а восемь пропали без вести.

Редакция URA.RU отправила информационный запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа со стороны ведомства пока не поступило.

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В Белгородской области военнослужащий устроил на территории воинской части пожар, взорвав гранату. В результате взрыва погибли три военнослужащих, сообщает telegram-канал «112». «14 января командир взвода, старший сержант совершил подрыв РГД-5 в расположении. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия», — говорится в сообщении. Пожар распространился на 450 квадратных метров. Также в telegram-канале уточнили, что, по предварительным данным, в результате инциндента погибло трое военных. Также в ходе происшествия пострадали 16 человек, а восемь пропали без вести. Редакция URA.RU отправила информационный запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа со стороны ведомства пока не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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