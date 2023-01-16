«Известия»: больные с рассеянным склерозом рискуют остаться без дорогостоящей терапии

17 января 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

На получение иммунодепрессанта «Кайендра» претендует две тысячи пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пациенты с рассеянным склерозом рискуют остаться без необходимого лекарства. Правительство РФ не включило рекомендованный Минздравом иммунодепрессант «Кайендра», стоимость курса которого начинается от 800 тысяч рублей, в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН). Об этом сообщается в обращении Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. «Есть вероятность, что пациенты столкнутся с дефицитом лекарств уже в первом квартале 2023 года. Никто не ожидал, что их не включат в ВНЗ», — рассказал «Известиям» президент ОООИБРС Ян Власов. При закупке по госконтракту для прохождения курса лечения требуется потратить около 800 тысяч до 1,2 млн рублей в год. Власов добавил, что стоимость препарата в свободной продаже будет выше. «По нашим оценкам, примерно на 30—40% или даже 50%», — отметил руководитель организации. Закупка лекарства по таким ценам по региональным льготам будет невозможна, подчеркнул эксперт. На получение препарата претендуют две тысячи пациентов. «В перечень ВЗН уже включены аналогичные препараты для лечения рассеянного склероза», — сообщил изданию источник в правительстве. Речь идет о пяти препаратах, относящихся к той же группе. Главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Николай Шамалов, добавил, что у врачей при назначении терапии для пациентов с рассеянным склерозом есть выбор среди лекарственных средств. Ранее сообщалось, что российские производители лекарств и лаборатории столкнулись с проблемами из-за приостановки поставок вспомогательных веществ. Ранее они закупались в странах Европейского союза и США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пациенты с рассеянным склерозом рискуют остаться без необходимого лекарства. Правительство РФ не включило рекомендованный Минздравом иммунодепрессант «Кайендра», стоимость курса которого начинается от 800 тысяч рублей, в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН). Об этом сообщается в обращении Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. «Есть вероятность, что пациенты столкнутся с дефицитом лекарств уже в первом квартале 2023 года. Никто не ожидал, что их не включат в ВНЗ», — рассказал «Известиям» президент ОООИБРС Ян Власов. При закупке по госконтракту для прохождения курса лечения требуется потратить около 800 тысяч до 1,2 млн рублей в год. Власов добавил, что стоимость препарата в свободной продаже будет выше. «По нашим оценкам, примерно на 30—40% или даже 50%», — отметил руководитель организации. Закупка лекарства по таким ценам по региональным льготам будет невозможна, подчеркнул эксперт. На получение препарата претендуют две тысячи пациентов. «В перечень ВЗН уже включены аналогичные препараты для лечения рассеянного склероза», — сообщил изданию источник в правительстве. Речь идет о пяти препаратах, относящихся к той же группе. Главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Николай Шамалов, добавил, что у врачей при назначении терапии для пациентов с рассеянным склерозом есть выбор среди лекарственных средств. Ранее сообщалось, что российские производители лекарств и лаборатории столкнулись с проблемами из-за приостановки поставок вспомогательных веществ. Ранее они закупались в странах Европейского союза и США.