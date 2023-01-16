В Перми для владельцев гаражей плата за вывоз мусора выросла в 87 раз

17 января 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Из-за новых нормативов плата за вывоз ТКО для собственников гаражных боксов увеличилась в разы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми резко выросла плата за вывоз мусора для владельцев гаражей, ям и парковок. Это произошло после того, как региональное минЖКХ и благоустройства утвердило новые нормативы накопления отходов для данной категории собственников. Проблему на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого законодательного собрания озвучила депутат, глава реготделения «СР-За правду» Вероника Куликова. Она пояснила, что с жалобой к ней обратились представители гаражного кооператива. «Ко мне обратились владельцы гаражного кооператива (это в основном пенсионеры) в Орджоникидзевском районе. Если до октября (вступления в силу изменений) им начисляли порядка 800 рублей в месяц за вывоз отходов, то начиная с октября размер платы вырос в 87 раз. Стали приходить квитанции на сумму порядка 70 тысяч рублей в месяц. То есть, исходя из логики регионального министерства, условный гараж, площадью 50 кв. м. производит в год 566 кг мусора?», — обратила внимание коллег Куликова. По мнению депутата, для снижения финансовой нагрузки на собственников данных видов объектов, правильнее было бы дифференцировать их. Сейчас же и гаражи, и парковки, и овощные ямы отнесены к категории «иные». А плата за мусор рассчитывается «по квадратуре», отметила Куликова. В ряде других регионов, пояснила она, расчет производится, исходя из машиноместа. Замминистра ЖКХ и благоустройства Прикамья Иван Крайнов отметил, что перед тем, как установить нормативы, специалисты ведомства выезжали на площадки, где «в течение четырех сезонов замеряли объемы вывоза мусора». Он также добавил, что минЖКХ намеренно не стало делить данные объекты на категории. «Мы неоднократно сталкивались с тем, что объект по документам значится, как нежилое помещение, собственники говорят: у меня овощная яма. А в итоге выясняется, что это автосервис», — сказал Балахнин. Он также напомнил, что у собственников гаражей есть возможность оплачивать вывоз мусора, не по нормативу, а за фактически вывезенный объем. Для этого, напомнил чиновник, необходимо установить контейнерную площадку для сбора ТКО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми резко выросла плата за вывоз мусора для владельцев гаражей, ям и парковок. Это произошло после того, как региональное минЖКХ и благоустройства утвердило новые нормативы накопления отходов для данной категории собственников. Проблему на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого законодательного собрания озвучила депутат, глава реготделения «СР-За правду» Вероника Куликова. Она пояснила, что с жалобой к ней обратились представители гаражного кооператива. «Ко мне обратились владельцы гаражного кооператива (это в основном пенсионеры) в Орджоникидзевском районе. Если до октября (вступления в силу изменений) им начисляли порядка 800 рублей в месяц за вывоз отходов, то начиная с октября размер платы вырос в 87 раз. Стали приходить квитанции на сумму порядка 70 тысяч рублей в месяц. То есть, исходя из логики регионального министерства, условный гараж, площадью 50 кв. м. производит в год 566 кг мусора?», — обратила внимание коллег Куликова. По мнению депутата, для снижения финансовой нагрузки на собственников данных видов объектов, правильнее было бы дифференцировать их. Сейчас же и гаражи, и парковки, и овощные ямы отнесены к категории «иные». А плата за мусор рассчитывается «по квадратуре», отметила Куликова. В ряде других регионов, пояснила она, расчет производится, исходя из машиноместа. Замминистра ЖКХ и благоустройства Прикамья Иван Крайнов отметил, что перед тем, как установить нормативы, специалисты ведомства выезжали на площадки, где «в течение четырех сезонов замеряли объемы вывоза мусора». Он также добавил, что минЖКХ намеренно не стало делить данные объекты на категории. «Мы неоднократно сталкивались с тем, что объект по документам значится, как нежилое помещение, собственники говорят: у меня овощная яма. А в итоге выясняется, что это автосервис», — сказал Балахнин. Он также напомнил, что у собственников гаражей есть возможность оплачивать вывоз мусора, не по нормативу, а за фактически вывезенный объем. Для этого, напомнил чиновник, необходимо установить контейнерную площадку для сбора ТКО.