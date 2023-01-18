Украина может получить от Запада ядерное оружие в случае своей успешной провокации или уверенной победы России. С таким мнением выступил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Мы знаем, что войска НАТО имеют в своем арсенале тактическое ядерное оружие. Поэтому развитие ситуации по такому сценарию (уверенной победы России — прим. URA.RU) чревато третьей мировой войной», — сказал Юрий Кнутов в разговоре с Пятым каналом.
По словам военного эксперта, Киев может получить ядерное оружие и после своей успешной провокации. «Ранее подобный повод уже готовился. Тогда украинские власти намеревались сымитировать удар по своей территории российской ракеты с ядерной боеголовкой и „сбить“ ее средствами ПВО», — пояснил Кнутов.
С подозрениями Еврокомиссии в готовности передать Украине ядерное оружие ранее выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на призыв главы Еврокомиссии дать украинской стороне любое оружие, способное помочь ей в борьбе с Россией.
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Украина может получить от Запада ядерное оружие в случае своей успешной провокации или уверенной победы России. С таким мнением выступил военный эксперт Юрий Кнутов. «Мы знаем, что войска НАТО имеют в своем арсенале тактическое ядерное оружие. Поэтому развитие ситуации по такому сценарию (уверенной победы России — прим. URA.RU) чревато третьей мировой войной», — сказал Юрий Кнутов в разговоре с Пятым каналом. По словам военного эксперта, Киев может получить ядерное оружие и после своей успешной провокации. «Ранее подобный повод уже готовился. Тогда украинские власти намеревались сымитировать удар по своей территории российской ракеты с ядерной боеголовкой и „сбить“ ее средствами ПВО», — пояснил Кнутов. С подозрениями Еврокомиссии в готовности передать Украине ядерное оружие ранее выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на призыв главы Еврокомиссии дать украинской стороне любое оружие, способное помочь ей в борьбе с Россией.