Военный эксперт Кнутов допустил поставки Украине ядерного оружия. Видео

18 января 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Киев может получить от Запада ядерное оружие при определенных условиях, считает Юрий Кнутов Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может получить от Запада ядерное оружие в случае своей успешной провокации или уверенной победы России. С таким мнением выступил военный эксперт Юрий Кнутов. «Мы знаем, что войска НАТО имеют в своем арсенале тактическое ядерное оружие. Поэтому развитие ситуации по такому сценарию (уверенной победы России — прим. URA.RU) чревато третьей мировой войной», — сказал Юрий Кнутов в разговоре с Пятым каналом. По словам военного эксперта, Киев может получить ядерное оружие и после своей успешной провокации. «Ранее подобный повод уже готовился. Тогда украинские власти намеревались сымитировать удар по своей территории российской ракеты с ядерной боеголовкой и „сбить“ ее средствами ПВО», — пояснил Кнутов. С подозрениями Еврокомиссии в готовности передать Украине ядерное оружие ранее выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на призыв главы Еврокомиссии дать украинской стороне любое оружие, способное помочь ей в борьбе с Россией.

Украина может получить от Запада ядерное оружие в случае своей успешной провокации или уверенной победы России. С таким мнением выступил военный эксперт Юрий Кнутов. «Мы знаем, что войска НАТО имеют в своем арсенале тактическое ядерное оружие. Поэтому развитие ситуации по такому сценарию (уверенной победы России — прим. URA.RU) чревато третьей мировой войной», — сказал Юрий Кнутов в разговоре с Пятым каналом. По словам военного эксперта, Киев может получить ядерное оружие и после своей успешной провокации. «Ранее подобный повод уже готовился. Тогда украинские власти намеревались сымитировать удар по своей территории российской ракеты с ядерной боеголовкой и „сбить“ ее средствами ПВО», — пояснил Кнутов. С подозрениями Еврокомиссии в готовности передать Украине ядерное оружие ранее выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на призыв главы Еврокомиссии дать украинской стороне любое оружие, способное помочь ей в борьбе с Россией.