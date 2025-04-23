Путин возмутился нехваткой дронов: главное об СВО на 23 апреля

вице-премьер США Вэнс: Для достижения мира потребуются территориальные обмены
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Российские средства ПВО продолжают уничтожать украинские беспилотники
Российские средства ПВО продолжают уничтожать украинские беспилотники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Путин признал нехватку дронов в войсках и потребовал увеличить их выпуск, пока США обсуждают возможные территориальные компромиссы на переговорах. Хотя диалог осложняется отказом Украины признать Крым российским, Москва отмечает готовность Вашингтона к посредничеству. Срыв встречи в Лондоне показал глубину разногласий между сторонами. Главное о спецоперации на Украине к 23 апреля — в материале URA.RU

Нехватка дронов в российских войсках

На заседании Военно-промышленной комиссии, президент России Владимир Путин заявил о недостаточном количестве дронов в войсках. Путин подчеркнул, что ситуация известна ответственным лицам, и поручил увеличить производство беспилотников.

Пленный украинец спас российского бойца

Штурмовая группа 242-го полка захватила в плен двух украинских солдат, один из которых имел противодроновое ружье. Во время эвакуации украинские военные попытались атаковать сдавшегося сослуживца дроном-камикадзе. Благодаря действиям пленного и применению спецсредств атаку беспилотника удалось предотвратить.

Перспективы мирных переговоров

Для достижения мира между странами потребуются территориальные обмены, причем окончательные границы могут не совпадать с текущей линией фронта, заявил вице-премьер США Джей Ди Вэнс. США также рассматривают выход из переговорного процесса, если в ближайшее время не будет достигнут значимый прогресс, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

Несмотря на это, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков подтвердил, что США продолжают посреднические усилия, которые Москва приветствует и поддерживает через постоянные контакты. Но переговоры в Лондоне сорвались из-за отказа Киева признать российский статус Крыма, об этом сообщил Sky News. Встреча с участием представителей Великобритании, Франции, США, Германии и Украины не состоялась после отказа глав МИД Британии и госсекретаря США.

Уничтожена группировка ВСУ, которая удерживала Горнальский монастырь

Российские военные ликвидировали группировку ВСУ, удерживавшую Горнальский мужской монастырь в Курской области. Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с 810-й и 40-й бригадами, а также 30-м мотострелковым полком успешно взяли эту стратегическую высоту, что ускорит зачистку территории от украинских сил, сообщил командир полка с позывным Апостол.

Над Елабугой сбит вражеский беспилотник

Сегодня средствами ПВО уничтожен БПЛА над Елабужским районом в республике Татарстан. По данным Минобороны, обошлось без жертв и разрушений.

Вооружение для СВО — приоритет государства

Президент России Владимир Путин заявил о безусловном приоритете обеспечения войск в СВО современным вооружением. Особое внимание будет уделено поставкам наиболее востребованных образцов техники и средств поражения во все виды войск.

Бойцы ВСУ отказались выполнять приказ в Курской области

Военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно оставили позиции под Олешней, отказавшись выполнять боевую задачу. Целый батальон проигнорировал приказ командования о наступлении на этот населенный пункт, сообщил журналистам источник в группировке войск «Север», который ознакомился с радиоперехватами.

Российские силы теснят ВСУ под Горналем

В районе населенного пункта Горналь в Курской области продолжаются ожесточённые бои, в ходе которых российские подразделения вытесняют украинские части. Ситуация на данном участке фронта остаётся напряжённой, стороны несут потери.

ПВО России сбила 11 украинских дронов

В ночь на 23 апреля российские системы ПВО нейтрализовали 11 украинских беспилотников над семью регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Путин признал нехватку дронов в войсках и потребовал увеличить их выпуск, пока США обсуждают возможные территориальные компромиссы на переговорах. Хотя диалог осложняется отказом Украины признать Крым российским, Москва отмечает готовность Вашингтона к посредничеству. Срыв встречи в Лондоне показал глубину разногласий между сторонами. Главное о спецоперации на Украине к 23 апреля — в материале URA.RU Нехватка дронов в российских войсках На заседании Военно-промышленной комиссии, президент России Владимир Путин заявил о недостаточном количестве дронов в войсках. Путин подчеркнул, что ситуация известна ответственным лицам, и поручил увеличить производство беспилотников. Пленный украинец спас российского бойца Штурмовая группа 242-го полка захватила в плен двух украинских солдат, один из которых имел противодроновое ружье. Во время эвакуации украинские военные попытались атаковать сдавшегося сослуживца дроном-камикадзе. Благодаря действиям пленного и применению спецсредств атаку беспилотника удалось предотвратить. Перспективы мирных переговоров Для достижения мира между странами потребуются территориальные обмены, причем окончательные границы могут не совпадать с текущей линией фронта, заявил вице-премьер США Джей Ди Вэнс. США также рассматривают выход из переговорного процесса, если в ближайшее время не будет достигнут значимый прогресс, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на это, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков подтвердил, что США продолжают посреднические усилия, которые Москва приветствует и поддерживает через постоянные контакты. Но переговоры в Лондоне сорвались из-за отказа Киева признать российский статус Крыма, об этом сообщил Sky News. Встреча с участием представителей Великобритании, Франции, США, Германии и Украины не состоялась после отказа глав МИД Британии и госсекретаря США. Уничтожена группировка ВСУ, которая удерживала Горнальский монастырь Российские военные ликвидировали группировку ВСУ, удерживавшую Горнальский мужской монастырь в Курской области. Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с 810-й и 40-й бригадами, а также 30-м мотострелковым полком успешно взяли эту стратегическую высоту, что ускорит зачистку территории от украинских сил, сообщил командир полка с позывным Апостол. Над Елабугой сбит вражеский беспилотник Сегодня средствами ПВО уничтожен БПЛА над Елабужским районом в республике Татарстан. По данным Минобороны, обошлось без жертв и разрушений. Вооружение для СВО — приоритет государства Президент России Владимир Путин заявил о безусловном приоритете обеспечения войск в СВО современным вооружением. Особое внимание будет уделено поставкам наиболее востребованных образцов техники и средств поражения во все виды войск. Бойцы ВСУ отказались выполнять приказ в Курской области Военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно оставили позиции под Олешней, отказавшись выполнять боевую задачу. Целый батальон проигнорировал приказ командования о наступлении на этот населенный пункт, сообщил журналистам источник в группировке войск «Север», который ознакомился с радиоперехватами. Российские силы теснят ВСУ под Горналем В районе населенного пункта Горналь в Курской области продолжаются ожесточённые бои, в ходе которых российские подразделения вытесняют украинские части. Ситуация на данном участке фронта остаётся напряжённой, стороны несут потери. ПВО России сбила 11 украинских дронов В ночь на 23 апреля российские системы ПВО нейтрализовали 11 украинских беспилотников над семью регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.
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