В Польше указали Украине на ее место

Mysl Polska: Польше неважно, где будет проходить граница между РФ и Украиной

24 апреля 2025 в 03:08 Размер текста - 17 +

Польше не принципиален вопрос границ Украины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Украина является лишь буферной зоной, отделяющей Польшу от России. При этом вопрос границ соседнего государства не имеет для Варшавы значения. Об этом пишет обозреватель газеты Mysl Polska Марцин Скальски. «В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России, — и все. Вопрос российско-украинской границы или выхода Украины к морю для Польши совершенно не важен», — написал Скальски в своем материале. Также издание отмечает, что в Восточной Европе может существовать либо сильная Польша, либо сильная Украина. Текущее положение Киева открывает для Варшавы возможность диктовать свои условия в экономике и политике. Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям общественно-политической газеты Mysl Polska, Украина превратилась в объект для коммерческой эксплуатации, выходящей за рамки обычных межгосударственных отношений. Таким образом она может стать исключительной колонией для американцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина является лишь буферной зоной, отделяющей Польшу от России. При этом вопрос границ соседнего государства не имеет для Варшавы значения. Об этом пишет обозреватель газеты Mysl Polska Марцин Скальски. «В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России, — и все. Вопрос российско-украинской границы или выхода Украины к морю для Польши совершенно не важен», — написал Скальски в своем материале. Также издание отмечает, что в Восточной Европе может существовать либо сильная Польша, либо сильная Украина. Текущее положение Киева открывает для Варшавы возможность диктовать свои условия в экономике и политике. Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям общественно-политической газеты Mysl Polska, Украина превратилась в объект для коммерческой эксплуатации, выходящей за рамки обычных межгосударственных отношений. Таким образом она может стать исключительной колонией для американцев.