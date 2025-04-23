Шойгу сделал шокирующее заявление о Курской области

В ближайшее время вся территория Курской области будет зачищена от боевиков. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«В рамках контртеррористической операции завершается зачистка от боевиков Курской области. По оценкам военного командования, в ближайшее время вся территория Курской области будет зачищена», — сказал Шойгу в интервью ТАСС.
Он также отметил, что все преступления, которые были совершены боевиками в Курской области, будут задокументированы. Оставшиеся в живых пойдут под суд как террористы.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что российские военные уверенно продвигаются к границе с Украиной, вытесняя подразделения ВСУ из приграничных районов Курской области. Для полного освобождения региона оставалось взять под контроль несколько населенных пунктов. После зачистки ряда территорий жители начали возвращаться в свои дома.
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