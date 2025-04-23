В «Единой России» обострилась борьба за власть

Конкуренция за право выдвигаться от «Единой России» на праймериз за последние пять лет заметно возросла. К такому выводу пришли в партии по итогам выдвижения кандидатов на предварительное голосование. При этом борьба за влияние внутри ЕР перестала перетекать в громкие скандалы. Как партийным модераторам удалось нивелировать противоречия и снизить конфликтность выборов-2025 — рассказали федеральные политологи и единороссы во время круглого стола «Предварительное голосование ЕР-2025. Ход выдвижения, портрет кандидата, новации в процедуре».
«Единая Россия» за день до завершения подачи заявок на праймериз-2025 подвела промежуточные итоги выдвижения кандидатов. 23 апреля в исполкоме партии организовали круглый стол. Его модерировал сенатор Сергей Перминов.
Выступали близкие к властям политологи — руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, первый зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов и гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Конкуренция на этапе праймериз с 2020 года значительно возросла, раскрыл первым делом Перминов. Если тогда конкурс составлял 4,8 человека на место, то в 2024 — 5,7 человек. Внимание избирателей к предварительному голосованию увеличилось вдвое — с 5,1% до 10,3%.
«Конкуренция в 2025 году будет выше, чем в 2024. На сегодня на праймериз подано уже более 21 тысячи заявлений. Среди них — 464 участника СВО. Лидерами по конкурентному напряжению среди кандидатов по выборам в законодательные органы у нас являются республика Коми и Воронежская область (конкурс более семи человек на место), а в административные центры — Ростовская и Оренбургская области (более восьми человек на место)», — сообщил Перминов.
Эти цифры вызвали обеспокоенность у главы ФоРГО Костина. Он напомнил, что при такой конкуренции нужно следить и за отсутствием скандалов внутри партии.
«Понимая, что конкуренция обостряется, важно, чтобы борьба проходила в рамках определенных правил. Чтобы было понимание, что это конкурируют товарищи по партии. С каждым годом мы видим, что число конфликтов, скандалов и недовольных итогами снижается. Надеюсь, что в этом году эта тенденция будет продолжена», — предостерег эксперт.
Перминов заверил, что партия "повзрослела". "В этом году праймериз проводится в 16-й раз. Все понимают, что первый шаг в политике нужно сделать честно, чисто, и по тем правилам, которые внутри партии сформированы. Мы практически ушли от жалоб".
Противоборство в партии во многом усиливается за счет ветеранов СВО, считает Алексей Чеснаков. Напомним, за участие в спецоперации кандидату автоматически добавляется 25% голосов на праймериз. «Ветераны спецоперации будут усиливать своим присутствием инструменты и механизмы конкуренции», — подчеркнул Чеснаков.
Эксперты пришли к выводу, что, несмотря на серьезное увеличение конкуренции, единороссам удалось избежать публичных скандалов в ходе выдвижения на праймериз. Это связано с опасениями элит вступать в конфронтацию с властями под влиянием патриотического консенсуса вокруг СВО. В этом убежден политолог Дмитрий Орлов.
«Регистрационная кампания проходит в спокойном режиме. Мы объясняем это сохранением фактора патриотической консолидации в период СВО, под влиянием которого представители региональных и местных элит считают оптимальной для себя тактикой избегание открытых конфликтов», — сказал эксперт.
Кроме того, в этом году праймериз стало механизмом для разрешения межэлитных противоречий. Тенденцию отметил Дмитрий Орлов. Фактически, это означает снижение конфликтности выборов 2025 года в целом.
«Конфликты гасятся на предварительных этапах предварительного голосования. Это позитивный для партии внутренний тренд. Его замечают и элиты, и политический класс, и население», — резюмировал эксперт.
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