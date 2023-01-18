Захарова заподозрила Еврокомиссию в намерении поставить Киеву ядерное оружие

Захарова заподозрила главу ЕК в желании предоставить Украине ядерное оружие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем требовании к европейским странам поставить Киеву «любые» возможные вооружения могла подразумевать в том числе ядерное оружие. Свое недоумение по этому поводу Захарова выразила в соцсетях.

«Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?», — написала Захарова у себя в telegram-канале .

Ранее фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что Запад должен предпринять важный шаг в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и организовать поставки Киеву любого вооружения, которое тот только сможет применить против России.