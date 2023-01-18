Захарова заподозрила Еврокомиссию в намерении поставить Киеву ядерное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова заподозрила главу ЕК в желании предоставить Украине ядерное оружие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем требовании к европейским странам поставить Киеву «любые» возможные вооружения могла подразумевать в том числе ядерное оружие. Свое недоумение по этому поводу Захарова выразила в соцсетях.

«Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?», — написала Захарова у себя в telegram-канале.

Ранее фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что Запад должен предпринять важный шаг в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и организовать поставки Киеву любого вооружения, которое тот только сможет применить против России.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем требовании к европейским странам поставить Киеву «любые» возможные вооружения могла подразумевать в том числе ядерное оружие. Свое недоумение по этому поводу Захарова выразила в соцсетях. «Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?», — написала Захарова у себя в telegram-канале. Ранее фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что Запад должен предпринять важный шаг в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и организовать поставки Киеву любого вооружения, которое тот только сможет применить против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...