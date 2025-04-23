«Толпы людей на трассе»: подробности атаки БПЛА в Татарстане

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан. Подробнее в материале URA.RU.
Что произошло
Над территорией Татарстана российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. Инцидент произошел около 12:20 по московскому времени, о чем Минобороны РФ сообщило в своем официальном telegram-канале. Жертв и пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что во время атаки они услышали один негромкий хлопок вдалеке от города. Других звуков или последствий зафиксировано не было.
«Сегодня над территорией Елабужского района средствами ПВО был сбит БПЛА. Жертв и пострадавших нет», — рассказал мэр Елабуги Рустам Нуриев у себя в telegram-канале
Какие беспилотники используют ВСУ
ВСУ переделывают легкомоторные самолеты в ударные БПЛА для атак на российскую территорию. Такие аппараты, как UJ-22 Airborne, способны преодолевать значительные расстояния благодаря увеличенным топливным бакам или мощным батареям. Однако из-за крупных размеров их легко обнаружить и сбить средствами ПВО, рассказал военный эксперт Алексей Живов.
Живов отметил, что UJ-22 Airborne создан на базе простейшего самолета, который можно собрать даже в гаражных условиях. Украинские специалисты, обладая серьезной авиастроительной школой, модифицируют такие аппараты, заменяя пилота модулем управления. По оценкам эксперта, подобные беспилотники могут преодолевать до 1000 км, сохраняя ударный потенциал.
Почему атакуют Татарстан
Особая экономическая зона «Алабуга», которая находится в республике Татарстан, представляет стратегическую цель для ВСУ. Этот объект продолжит привлекать внимание противника из-за его важного вклада в снабжение фронта, в особенности из-за российских беспилотники «Герань», которые применяются на СВО. Украинские силы будут продолжать попытки атаковать данный объект, что требует постоянного совершенствования защитных мер. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Корнеев.
Последствия
Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили прием и отправку рейсов, сегодня они закрывались дважды. Первые ограничения действовали с 7:30 до 10:00 в Казани и с 8:00 до 11:06 в Нижнекамске. Повторно аэропорты прекратили работу в 12:45 и 12:30 соответственно.
В ОЭЗ «Алабуга» прошла массовая эвакуация сотрудников, а на трассах к Елабуге замечено скопление машин экстренных служб. Неподалеку от города наблюдается черный дым из-за пожара в поле, вероятно вызванного падением обломков сбитого дрона. Местные власти также эвакуировали школы и детские сады в Елабуге в качестве меры предосторожности.
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