Мишустин одобрил новое важное соглашение с Китаем

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект нового соглашения между Россией и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое должно заменить аналогичный документ 2006 года. Об этом говорится на портале опубликования правовых актов.
«Москва и Пекин обменяются также письмами, „составляющими понимание между правительством РФ и правительством КНР по вопросу применения мер, введение которых регулируется нормами ВТО об исключениях по национальной безопасности, общих исключениях, а также о пруденциальных мерах“»,— сказано в тексте соглашения.
Срок действия соглашения составит 10 лет. Если стороны не проявят желания его расторгнуть, оно будет автоматически продлеваться каждые пять лет.
Ранее Россия уже заключала долгосрочные соглашения о стратегическом партнерстве с другими странами, в частности, недавно Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве с Ираном сроком на 20 лет, который охватывает сотрудничество в различных сферах. Такие инициативы направлены на укрепление экономических и политических связей России с ключевыми международными партнерами.
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