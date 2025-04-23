23 апреля 2025

Мишустин одобрил новое важное соглашение с Китаем

Мишустин одобрил новое соглашение между Россией и Китаем о защите инвестиций
© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин одорил документы о сотрудничестве с Китаем
Мишустин одорил документы о сотрудничестве с Китаем Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект нового соглашения между Россией и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое должно заменить аналогичный документ 2006 года. Об этом говорится на портале опубликования правовых актов. 

«Москва и Пекин обменяются также письмами, „составляющими понимание между правительством РФ и правительством КНР по вопросу применения мер, введение которых регулируется нормами ВТО об исключениях по национальной безопасности, общих исключениях, а также о пруденциальных мерах“»,— сказано в тексте соглашения.

Срок действия соглашения составит 10 лет. Если стороны не проявят желания его расторгнуть, оно будет автоматически продлеваться каждые пять лет.

Ранее Россия уже заключала долгосрочные соглашения о стратегическом партнерстве с другими странами, в частности, недавно Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве с Ираном сроком на 20 лет, который охватывает сотрудничество в различных сферах. Такие инициативы направлены на укрепление экономических и политических связей России с ключевыми международными партнерами.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект нового соглашения между Россией и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое должно заменить аналогичный документ 2006 года. Об этом говорится на портале опубликования правовых актов.  «Москва и Пекин обменяются также письмами, „составляющими понимание между правительством РФ и правительством КНР по вопросу применения мер, введение которых регулируется нормами ВТО об исключениях по национальной безопасности, общих исключениях, а также о пруденциальных мерах“»,— сказано в тексте соглашения. Срок действия соглашения составит 10 лет. Если стороны не проявят желания его расторгнуть, оно будет автоматически продлеваться каждые пять лет. Ранее Россия уже заключала долгосрочные соглашения о стратегическом партнерстве с другими странами, в частности, недавно Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве с Ираном сроком на 20 лет, который охватывает сотрудничество в различных сферах. Такие инициативы направлены на укрепление экономических и политических связей России с ключевыми международными партнерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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