Российские приставы приступили к взысканию с Apple многомиллионного штрафа

24 апреля 2025 в 06:31 Размер текста - 17 +

С компании Apple Inc. приставы собираются взыскать три тысячи рублей за госпошлину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебные приставы приступили к процедуре взыскания с американской компании Apple Inc. 12 миллионов рублей за неуплату административного штрафа, назначенного за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей. Это следует из материалов дела. «Мировой суд в Москве признал Apple Inc. виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ и назначил штраф в размере 12 миллионов рублей. Штраф не уплачен в установленный срок», — говорится в документах. Их приводит ТАСС. По данным этих материалов, судебные приставы 18 апреля открыли исполнительное производство и начали взыскание задолженности с зарубежной корпорации. Кроме основного штрафа, с Apple Inc. будет взыскана государственная пошлина на сумму более трех тысяч рублей. Ранее Apple уже неоднократно сталкивалась с административными делами в России, в том числе за неудаление запрещенной информации и отказ локализовать персональные данные пользователей. В апреле 2024 года против компании также возбуждено дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, за что ей грозит штраф до четырех млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток, передает «Ридус».

