В РФ заместили комплектующие для сотового оборудования

24 апреля 2025 в 06:07 Размер текста - 17 +

Отечественные разработки положительно скажутся на развитии мобильной связи в РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В России запустили первую в стране производственную линию по выпуску электронных модулей для базовых станций сотовой связи. Ожидается, что крупносерийный выпуск этих элементов начнется к концу 2025 года, что станет важным этапом в импортозамещении оборудования для мобильных сетей, рассказали в «ИКС Холдинге». «Электронные модули — один из ключевых производственных элементов, который требуется для полноценного крупносерийного выпуска базовых станций. Компания Yadro намерена выпускать от 80 тысяч устройств в год», — рассказали в компании, пишут «Известия». По сведениям издания, до 2022 года базовые станции поставляли в Россию иностранные производители. Такие как Nokia, Ericsson и Huawei. Помимо Yadro, разработкой сотового оборудования занимаются сейчас и другие российские компании. В частности, производство ведет компания «Иртея», связанная с оператором МТС. Как сообщало URA.RU ранее, импортозамещение в сфере мобильной связи ускорит появление в России сетей пятого поколения. В конце 2024 года введена в эксплуатацию первая партия базовых станций отечественного производства — 200 штук для стандарта LTE (4G). Презентацию новых базовых станций провели в Татарстане, где установлено больше всего таких комплексов — восемь штук, в основном в сельской местности и небольших городах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России запустили первую в стране производственную линию по выпуску электронных модулей для базовых станций сотовой связи. Ожидается, что крупносерийный выпуск этих элементов начнется к концу 2025 года, что станет важным этапом в импортозамещении оборудования для мобильных сетей, рассказали в «ИКС Холдинге». «Электронные модули — один из ключевых производственных элементов, который требуется для полноценного крупносерийного выпуска базовых станций. Компания Yadro намерена выпускать от 80 тысяч устройств в год», — рассказали в компании, пишут «Известия». По сведениям издания, до 2022 года базовые станции поставляли в Россию иностранные производители. Такие как Nokia, Ericsson и Huawei. Помимо Yadro, разработкой сотового оборудования занимаются сейчас и другие российские компании. В частности, производство ведет компания «Иртея», связанная с оператором МТС. Как сообщало URA.RU ранее, импортозамещение в сфере мобильной связи ускорит появление в России сетей пятого поколения. В конце 2024 года введена в эксплуатацию первая партия базовых станций отечественного производства — 200 штук для стандарта LTE (4G). Презентацию новых базовых станций провели в Татарстане, где установлено больше всего таких комплексов — восемь штук, в основном в сельской местности и небольших городах.