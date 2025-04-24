В РФ заместили комплектующие для сотового оборудования

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, разговор по телефону
Отечественные разработки положительно скажутся на развитии мобильной связи в РФ Фото:

В России запустили первую в стране производственную линию по выпуску электронных модулей для базовых станций сотовой связи. Ожидается, что крупносерийный выпуск этих элементов начнется к концу 2025 года, что станет важным этапом в импортозамещении оборудования для мобильных сетей, рассказали в «ИКС Холдинге».

«Электронные модули — один из ключевых производственных элементов, который требуется для полноценного крупносерийного выпуска базовых станций. Компания Yadro намерена выпускать от 80 тысяч устройств в год», — рассказали в компании, пишут «Известия».

По сведениям издания, до 2022 года базовые станции поставляли в Россию иностранные производители. Такие как Nokia, Ericsson и Huawei.

Помимо Yadro, разработкой сотового оборудования занимаются сейчас и другие российские компании. В частности, производство ведет компания «Иртея», связанная с оператором МТС.

Как сообщало URA.RU ранее, импортозамещение в сфере мобильной связи ускорит появление в России сетей пятого поколения. В конце 2024 года введена в эксплуатацию первая партия базовых станций отечественного производства — 200 штук для стандарта LTE (4G). Презентацию новых базовых станций провели в Татарстане, где установлено больше всего таких комплексов — восемь штук, в основном в сельской местности и небольших городах.

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В России запустили первую в стране производственную линию по выпуску электронных модулей для базовых станций сотовой связи. Ожидается, что крупносерийный выпуск этих элементов начнется к концу 2025 года, что станет важным этапом в импортозамещении оборудования для мобильных сетей, рассказали в «ИКС Холдинге». «Электронные модули — один из ключевых производственных элементов, который требуется для полноценного крупносерийного выпуска базовых станций. Компания Yadro намерена выпускать от 80 тысяч устройств в год», — рассказали в компании, пишут «Известия». По сведениям издания, до 2022 года базовые станции поставляли в Россию иностранные производители. Такие как Nokia, Ericsson и Huawei. Помимо Yadro, разработкой сотового оборудования занимаются сейчас и другие российские компании. В частности, производство ведет компания «Иртея», связанная с оператором МТС. Как сообщало URA.RU ранее, импортозамещение в сфере мобильной связи ускорит появление в России сетей пятого поколения. В конце 2024 года введена в эксплуатацию первая партия базовых станций отечественного производства — 200 штук для стандарта LTE (4G). Презентацию новых базовых станций провели в Татарстане, где установлено больше всего таких комплексов — восемь штук, в основном в сельской местности и небольших городах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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