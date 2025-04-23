Два топа американской политики устроили грязную потасовку в Белом доме

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, бизнесмен Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили публичную перепалку в Белом доме во время обсуждения будущего Налоговой службы. Об этом сообщает портал Axios. По данным издания, спор между двумя влиятельными союзниками президента Дональда Трампа был настолько ожесточенным, что его слышали присутствовавшие в западном крыле Белого дома, включая самого главу государства и других высокопоставленных чиновников.
«На прошлой неделе Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент вступили в ожесточенную перепалку в пределах слышимости президента Трампа и других должностных лиц в Белом доме во время спора о Налоговой службе США», — говорится в сообщении издания. Один из очевидцев рассказал, что «в зале Западного крыла собрались два миллиардера среднего возраста, которые думали, что это рестлинг».
Ранее Маск уже вступал в конфликты с представителями администрации Трампа из-за разногласий по экономической политике, в частности по вопросу тарифов, и подвергал критике ключевых советников Белого дома. Его назначение на пост главы департамента государственной эффективности сопровождалось неоднозначной реакцией, а в апреле стало известно о его намерении покинуть эту должность на фоне разногласий с коллегами и падения акций Tesla.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.