В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы: что известно об обстановке в городах

В украинской столице гремят взрывы
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В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы
В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы Фото:

Этой ночью в Киеве четыре раза прогремели взрывы, в стране была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

Помимо прочего, уже 10-ый по счету взрыв произошел в Харькове. Все 20 областей Украины находятся в так называемой «красной зоне» (территория, где ведутся активные боевые действия — прим. URA.RU). Подробнее об обстановке в стране — в материале URA.RU.

Киев

В Киеве этой ночью было слышно несколько взрывов. По данным телеканала TCH, как минимум произошло четыре хлопка. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Остальных подробностей пока нет.

Харьков

В Харькове за ночь прогремели 10 взрывов. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина». Информацию также подтвердил мэр города Игорь Терехов. 

Николаев и Павлоград

Также этой ночью один взрыв произошел в Николаеве на юге Украины и Павлограде. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Более подробной информации пока нет.

Остальные регионы

Согласно украинским СМИ, сирены также сработали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Помимо этого, все 20 областей Украины продолжают находиться в «красной зоне».

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Этой ночью в Киеве четыре раза прогремели взрывы, в стране была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина». Помимо прочего, уже 10-ый по счету взрыв произошел в Харькове. Все 20 областей Украины находятся в так называемой «красной зоне» (территория, где ведутся активные боевые действия — прим. URA.RU). Подробнее об обстановке в стране — в материале URA.RU. Киев В Киеве этой ночью было слышно несколько взрывов. По данным телеканала TCH, как минимум произошло четыре хлопка. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Остальных подробностей пока нет. Харьков В Харькове за ночь прогремели 10 взрывов. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина». Информацию также подтвердил мэр города Игорь Терехов.  Николаев и Павлоград Также этой ночью один взрыв произошел в Николаеве на юге Украины и Павлограде. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Более подробной информации пока нет. Остальные регионы Согласно украинским СМИ, сирены также сработали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Помимо этого, все 20 областей Украины продолжают находиться в «красной зоне».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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