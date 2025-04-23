23 апреля 2025

Politico: Белый дом обсуждает снятие санкций с «Северного потока — 2»

© Служба новостей «URA.RU»
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Санкции с Северного потока могут быть сняты
Санкции с Северного потока могут быть сняты Фото:

В администрации президента США рассматривают возможность обсуждения снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2» в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Politico.

«Вопрос снятия санкций с газопровода „Северный поток 2“ в рамках переговоров по Украине обсуждают в Белом доме», — пишет Politico. Издание ссылается на источники. 

Ранее сообщалось, что в проекте соглашения, подготовленном США, содержится требование передачи контроля над газопроводом «Газпрома», проходящим через Украину, американской корпорации. Переговоры по этому вопросу проходили в Вашингтоне и сопровождались напряженностью между делегациями, а украинское правительство консультировалось с юридической фирмой Hogan Lovells по вопросам соглашения о полезных ископаемых.

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В администрации президента США рассматривают возможность обсуждения снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2» в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Politico. «Вопрос снятия санкций с газопровода „Северный поток 2“ в рамках переговоров по Украине обсуждают в Белом доме», — пишет Politico. Издание ссылается на источники.  Ранее сообщалось, что в проекте соглашения, подготовленном США, содержится требование передачи контроля над газопроводом «Газпрома», проходящим через Украину, американской корпорации. Переговоры по этому вопросу проходили в Вашингтоне и сопровождались напряженностью между делегациями, а украинское правительство консультировалось с юридической фирмой Hogan Lovells по вопросам соглашения о полезных ископаемых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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