Проживающая в Стамбуле россиянка: многие жители выбегали из квартир в пижамах

Во время землетрясения в Стамбуле многие жители выбегали из квартир в пижамах. Об этом рассказала россиянка, проживающая в Стамбуле.
«Многие выбежали из квартир в пижамах», — сообщила она РИА Новости. По словам россиянки, сначала был слабый толчок, затем жители ощутили землетрясение магнитудой 6,2. По ее словам, поблизости никто не пострадал, разрушений не наблюдалось. Больше всего землетрясение почувствовали в прибрежном районе Силиври, где отменили все праздничные мероприятия в честь Дня детей.
Землетрясение произошло в Мраморном море в среду в 12:49. Власти Стамбула сообщили о 151 пострадавшем. При этом жителей призывали готовиться к новым толчкам, пишет «Царьград».
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