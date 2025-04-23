23 апреля 2025

Захарова жестко ответила главе МИД Польши

Захарова: слова Сикорского о Владивостоке абсурдны, пусть займется проблемами ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова посоветовала Сикорскому заняться проблемами НАТО
Захарова посоветовала Сикорскому заняться проблемами НАТО Фото:

Высказывания главы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о российских территориях являются абсурдными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Классический пример, когда человек ожесточенно спорит сам с собой и надеется победить „оппонента“. Набор абсурдных тезисов. Как главе МИД натовской страны Сикорскому есть чем заняться. Например, проблемой спора соучастников альянса относительно принадлежности Гренландии, нестабильной ситуацией в Новой Каледонии», — заявила ТАСС Захарова.

Захарова подчеркнула, что польская сторона занимается обсуждением вопросов, не относящихся к ее компетенции. Вместо этого ей следовало бы сосредоточиться на реальных проблемах внутри самой Польши и среди союзников Североатлантического альянса (НАТО).

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что возможная агрессия против Союзного государства повлечет серьезные последствия для стран НАТО. По его словам, в случае нападения на Россию и Белоруссию пострадает весь альянс, однако наиболее уязвимыми окажутся Польша и государства Балтии.

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Высказывания главы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о российских территориях являются абсурдными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Классический пример, когда человек ожесточенно спорит сам с собой и надеется победить „оппонента“. Набор абсурдных тезисов. Как главе МИД натовской страны Сикорскому есть чем заняться. Например, проблемой спора соучастников альянса относительно принадлежности Гренландии, нестабильной ситуацией в Новой Каледонии», — заявила ТАСС Захарова. Захарова подчеркнула, что польская сторона занимается обсуждением вопросов, не относящихся к ее компетенции. Вместо этого ей следовало бы сосредоточиться на реальных проблемах внутри самой Польши и среди союзников Североатлантического альянса (НАТО). Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что возможная агрессия против Союзного государства повлечет серьезные последствия для стран НАТО. По его словам, в случае нападения на Россию и Белоруссию пострадает весь альянс, однако наиболее уязвимыми окажутся Польша и государства Балтии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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