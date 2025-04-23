23 апреля 2025

Шойгу назвал сроки начала войны Европы с Россией

Шойгу: европейские страны готовятся к войне с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Шойгу рассказал, когда Европа будет готова воевать с РФ
Шойгу рассказал, когда Европа будет готова воевать с РФ Фото:

Европейские страны начали открытую кампанию по подготовке к возможному военному конфликту с Россией, а западные политики и военные стремятся быть полностью готовы к столкновению уже к 2030 году. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.

«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет», — отметил Шойгу в интервью агентству ТАСС. По его словам, уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с Россией.

Ранее ряд европейских политиков уже заявляли о возможной подготовке Европы к военному конфликту с Россией к 2027–2030 годам, а в странах ЕС обсуждается вероятность столкновения в эти сроки. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует нападать на Европу и рассматривает европейские государства как торговых партнеров.

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Европейские страны начали открытую кампанию по подготовке к возможному военному конфликту с Россией, а западные политики и военные стремятся быть полностью готовы к столкновению уже к 2030 году. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. «В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет», — отметил Шойгу в интервью агентству ТАСС. По его словам, уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с Россией. Ранее ряд европейских политиков уже заявляли о возможной подготовке Европы к военному конфликту с Россией к 2027–2030 годам, а в странах ЕС обсуждается вероятность столкновения в эти сроки. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует нападать на Европу и рассматривает европейские государства как торговых партнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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