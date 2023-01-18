Свердловчане пройдут курсы по тактической медицине

Для жителей Североуральского городского округа (Свердловская область) запустили курс по тактической медицине. Занятия проведут активисты военно-патриотического клуба «Морской пехотинец имени Героя России Дмитрия Шектаева», сообщает пресс-служба администрации ГО в соцсети «ВКонтакте».
«Уважаемые жители Североуральского городского округа! ВПК „Морской пехотинец имени Героя России Дмитрия Шектаева“ приглашает всех желающих на курс занятий по тактической медицине», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что курс состоит из пяти занятий. Занятия будут проходить по пятницам по адресу: Североуральск, улица Ватутина, 20. Отмечается, что занятия для детской группы начинаются с 18:00, обучения для взрослой группы начинаются в 20:00.
Ранее URA.RU писало, что свердловчан научили оказывать доврачебную помощь в прямом эфире. Обучения проводили активисты движения «Сильный город» из Асбеста.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».