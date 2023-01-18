18 января 2023

Свердловчане пройдут курсы по тактической медицине

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Североуральска смогут пройти курсы по тактической медицине Фото:

Для жителей Североуральского городского округа (Свердловская область) запустили курс по тактической медицине. Занятия проведут активисты военно-патриотического клуба «Морской пехотинец имени Героя России Дмитрия Шектаева», сообщает пресс-служба администрации ГО в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Североуральского городского округа! ВПК „Морской пехотинец имени Героя России Дмитрия Шектаева“ приглашает всех желающих на курс занятий по тактической медицине», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что курс состоит из пяти занятий. Занятия будут проходить по пятницам по адресу: Североуральск, улица Ватутина, 20. Отмечается, что занятия для детской группы начинаются с 18:00, обучения для взрослой группы начинаются в 20:00.

Ранее URA.RU писало, что свердловчан научили оказывать доврачебную помощь в прямом эфире. Обучения проводили активисты движения «Сильный город» из Асбеста.

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Для жителей Североуральского городского округа (Свердловская область) запустили курс по тактической медицине. Занятия проведут активисты военно-патриотического клуба «Морской пехотинец имени Героя России Дмитрия Шектаева», сообщает пресс-служба администрации ГО в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые жители Североуральского городского округа! ВПК „Морской пехотинец имени Героя России Дмитрия Шектаева“ приглашает всех желающих на курс занятий по тактической медицине», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что курс состоит из пяти занятий. Занятия будут проходить по пятницам по адресу: Североуральск, улица Ватутина, 20. Отмечается, что занятия для детской группы начинаются с 18:00, обучения для взрослой группы начинаются в 20:00. Ранее URA.RU писало, что свердловчан научили оказывать доврачебную помощь в прямом эфире. Обучения проводили активисты движения «Сильный город» из Асбеста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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