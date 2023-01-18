Пермские охотники устраивают «вегетарианские» соревнования. Фото

19 января 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Сугробы охотники будут преодолевать на лыжах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае среди охотников объявлены соревнования по профессиональной дисциплине — охотничьему биатлону. Участникам предстоит бегать на широких лыжах, стрелять по мишеням, в том числе летящим, а также разводить костры. Животные при этом не пострадают. Присоединиться к состязаниям могут и дети, говорят в Пермской краевой федерации охотников и рыболовов. «Дети, подростки и женщины — при желании принимают участие в личном первенстве (стрельба из пневматической винтовки)», — сообщается на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Заявки от любителей охоты еще принимаются. Пройдут соревнования 23 февраля в селе Богородское Ильинского округа. Для гостей обещают кроме прочего организовать полевую кухню. Финальное соревнование по разведению костра — командная работа Пермская краевая федерация охотников и рыболовов в VK

В Пермском крае среди охотников объявлены соревнования по профессиональной дисциплине — охотничьему биатлону. Участникам предстоит бегать на широких лыжах, стрелять по мишеням, в том числе летящим, а также разводить костры. Животные при этом не пострадают. Присоединиться к состязаниям могут и дети, говорят в Пермской краевой федерации охотников и рыболовов. «Дети, подростки и женщины — при желании принимают участие в личном первенстве (стрельба из пневматической винтовки)», — сообщается на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Заявки от любителей охоты еще принимаются. Пройдут соревнования 23 февраля в селе Богородское Ильинского округа. Для гостей обещают кроме прочего организовать полевую кухню.