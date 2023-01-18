18 января 2023

Пермские охотники устраивают «вегетарианские» соревнования. Фото

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Клипарт по теме Охота. Челябинск, зима, охотник, мороз
Сугробы охотники будут преодолевать на лыжах Фото:

В Пермском крае среди охотников объявлены соревнования по профессиональной дисциплине — охотничьему биатлону. Участникам предстоит бегать на широких лыжах, стрелять по мишеням, в том числе летящим, а также разводить костры. Животные при этом не пострадают. Присоединиться к состязаниям могут и дети, говорят в Пермской краевой федерации охотников и рыболовов.

«Дети, подростки и женщины — при желании принимают участие в личном первенстве (стрельба из пневматической винтовки)», — сообщается на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Заявки от любителей охоты еще принимаются.

Пройдут соревнования 23 февраля в селе Богородское Ильинского округа. Для гостей обещают кроме прочего организовать полевую кухню.

Финальное соревнование по разведению костра — командная работа

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В Пермском крае среди охотников объявлены соревнования по профессиональной дисциплине — охотничьему биатлону. Участникам предстоит бегать на широких лыжах, стрелять по мишеням, в том числе летящим, а также разводить костры. Животные при этом не пострадают. Присоединиться к состязаниям могут и дети, говорят в Пермской краевой федерации охотников и рыболовов. «Дети, подростки и женщины — при желании принимают участие в личном первенстве (стрельба из пневматической винтовки)», — сообщается на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Заявки от любителей охоты еще принимаются. Пройдут соревнования 23 февраля в селе Богородское Ильинского округа. Для гостей обещают кроме прочего организовать полевую кухню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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