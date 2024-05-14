14 мая 2024

Пермячка, которой муж отрезал руку, мечтает прыгнуть с парашютом

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Пермяк искалечил жену, но не смог сломить ее волю к жизни (архивное фото) Фото:

Жительница поселка Яйва Пермского края Жанна Беляева, которой ревнивый муж отрезал руку, осваивает новый протез и мечтает совершить прыжок с парашютом.

«Я учусь пользоваться бионическим протезом и мечтаю в свой день рождения прыгнуть с парашютом. Мама сказала, что в этом меня поддержит. Остальные страхи я уже преодолела», — передает «Комсомольская правда-Пермь» слова Беляевой.

Ранее Беляева рассказала, как муж избивал ее, затем взял молоток, нож и отрубил ей руку. У девушки обильно потекла кровь и не останавливалась, из-за этого обидчик испугался, вызвал скорую, забрал сына и уехал на такси. Как рассказала соседка пострадавшей, она нашла Беляеву очень бледной, лежащей у ванны, в которой уже набежало много крови. Медики успели спасти девушку и через день ее уже выписали из реанимации и отправили в палату. По словам Беляевой, ее ребенок, который видел произошедшее, уже почти оправился от ситуации. Она добавила, что видела мужа в тюрьме и не испытала страха. Женщина планирует лишить его родительских прав и уехать из пермского поселка навсегда.

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Жительница поселка Яйва Пермского края Жанна Беляева, которой ревнивый муж отрезал руку, осваивает новый протез и мечтает совершить прыжок с парашютом. «Я учусь пользоваться бионическим протезом и мечтаю в свой день рождения прыгнуть с парашютом. Мама сказала, что в этом меня поддержит. Остальные страхи я уже преодолела», — передает «Комсомольская правда-Пермь» слова Беляевой. Ранее Беляева рассказала, как муж избивал ее, затем взял молоток, нож и отрубил ей руку. У девушки обильно потекла кровь и не останавливалась, из-за этого обидчик испугался, вызвал скорую, забрал сына и уехал на такси. Как рассказала соседка пострадавшей, она нашла Беляеву очень бледной, лежащей у ванны, в которой уже набежало много крови. Медики успели спасти девушку и через день ее уже выписали из реанимации и отправили в палату. По словам Беляевой, ее ребенок, который видел произошедшее, уже почти оправился от ситуации. Она добавила, что видела мужа в тюрьме и не испытала страха. Женщина планирует лишить его родительских прав и уехать из пермского поселка навсегда.
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