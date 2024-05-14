14 мая 2024

Владельцы культовой пермской харчевни назвали причины ее срочного закрытия

В Перми экстренно закрылась харчевня «Длинный нос»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заведение закрылось 8 мая
Заведение закрылось 8 мая Фото:

В Перми закрылась харчевня “Длинный нос” на улице Крисанова, 12б, которая работала 14 лет. У владельцев заведения возникли проблемы с собственниками здания, сказано в группе харчевни в соцсети “ВКонтаке”.

«8 мая 2024 года мы были вынуждены срочно закрыться. Раньше срока окончания договора субаренды нам отключили электричество, а администрация (собственник помещений) отказалась помогать и сотрудничать в вопросе продолжения нашей работы на объекте», — прокомментировали представители заведения.

Уточняется, что харчевню готовили к закрытию, но планировалось сделать это позже. При этом еще одно заведение “Длинный нос” на Комсомольском проспекте, 87 продолжает свою работу. Владельцы харчевни отметили, что взамен закрывшейся точки, откроют новую. Но сроки и место пока неизвестно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми закрылась харчевня “Длинный нос” на улице Крисанова, 12б, которая работала 14 лет. У владельцев заведения возникли проблемы с собственниками здания, сказано в группе харчевни в соцсети “ВКонтаке”. «8 мая 2024 года мы были вынуждены срочно закрыться. Раньше срока окончания договора субаренды нам отключили электричество, а администрация (собственник помещений) отказалась помогать и сотрудничать в вопросе продолжения нашей работы на объекте», — прокомментировали представители заведения. Уточняется, что харчевню готовили к закрытию, но планировалось сделать это позже. При этом еще одно заведение “Длинный нос” на Комсомольском проспекте, 87 продолжает свою работу. Владельцы харчевни отметили, что взамен закрывшейся точки, откроют новую. Но сроки и место пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...