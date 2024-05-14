Владельцы культовой пермской харчевни назвали причины ее срочного закрытия

В Перми закрылась харчевня “Длинный нос” на улице Крисанова, 12б, которая работала 14 лет. У владельцев заведения возникли проблемы с собственниками здания, сказано в группе харчевни в соцсети “ВКонтаке”.
«8 мая 2024 года мы были вынуждены срочно закрыться. Раньше срока окончания договора субаренды нам отключили электричество, а администрация (собственник помещений) отказалась помогать и сотрудничать в вопросе продолжения нашей работы на объекте», — прокомментировали представители заведения.
Уточняется, что харчевню готовили к закрытию, но планировалось сделать это позже. При этом еще одно заведение “Длинный нос” на Комсомольском проспекте, 87 продолжает свою работу. Владельцы харчевни отметили, что взамен закрывшейся точки, откроют новую. Но сроки и место пока неизвестно.
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