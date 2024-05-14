14 мая 2024

Пермяков наказали за аферу с незаконными казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, мониторы, компьютеры, игровой салон, игровой клуб, подпольный клуб
Пермяков заочно приговорили к лишению свободы за незаконные игровые клубы (архивное фото) Фото:

В Перми предприимчивые аферисты открыли несколько лет назад игровые клубы, в которых можно было играть в азартные игры через интернет. Злоумышленники заработали на преступном бизнесе миллионы рублей и были наказаны по суду. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.

«Пермяки разработали игровую платформу, наняли персонал и открыли заведения в Мотовилихинском, Индустриальном, Свердловском и Ленинском районах города. Участие в азартных компьютерных играх принимали лица по заранее имеющейся договоренности. Злоумышленников заочно приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей и двум годам колонии», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.

Аферистам удалось получить преступный доход около 12 млн рублей. Однако обвиняемые скрылись от следствия и суда и были объявлены в розыск. До настоящего времени неизвестно, где они находятся, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее пермские следователи задержали организованную группу из десяти жителей Пермского края и Удмуртии, которые открыли подпольные казино в Чайковском. При проведении обысков у членов банды изъяли компьютеры, документы, деньги, банковские карты и другие предметы, имеющие отношение к преступной деятельности.

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В Перми предприимчивые аферисты открыли несколько лет назад игровые клубы, в которых можно было играть в азартные игры через интернет. Злоумышленники заработали на преступном бизнесе миллионы рублей и были наказаны по суду. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Пермяки разработали игровую платформу, наняли персонал и открыли заведения в Мотовилихинском, Индустриальном, Свердловском и Ленинском районах города. Участие в азартных компьютерных играх принимали лица по заранее имеющейся договоренности. Злоумышленников заочно приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей и двум годам колонии», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Аферистам удалось получить преступный доход около 12 млн рублей. Однако обвиняемые скрылись от следствия и суда и были объявлены в розыск. До настоящего времени неизвестно, где они находятся, уточнили в надзорном ведомстве. Ранее пермские следователи задержали организованную группу из десяти жителей Пермского края и Удмуртии, которые открыли подпольные казино в Чайковском. При проведении обысков у членов банды изъяли компьютеры, документы, деньги, банковские карты и другие предметы, имеющие отношение к преступной деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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