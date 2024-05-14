Пермяков наказали за аферу с незаконными казино

15 мая 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Пермяков заочно приговорили к лишению свободы за незаконные игровые клубы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми предприимчивые аферисты открыли несколько лет назад игровые клубы, в которых можно было играть в азартные игры через интернет. Злоумышленники заработали на преступном бизнесе миллионы рублей и были наказаны по суду. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Пермяки разработали игровую платформу, наняли персонал и открыли заведения в Мотовилихинском, Индустриальном, Свердловском и Ленинском районах города. Участие в азартных компьютерных играх принимали лица по заранее имеющейся договоренности. Злоумышленников заочно приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей и двум годам колонии», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Аферистам удалось получить преступный доход около 12 млн рублей. Однако обвиняемые скрылись от следствия и суда и были объявлены в розыск. До настоящего времени неизвестно, где они находятся, уточнили в надзорном ведомстве. Ранее пермские следователи задержали организованную группу из десяти жителей Пермского края и Удмуртии, которые открыли подпольные казино в Чайковском. При проведении обысков у членов банды изъяли компьютеры, документы, деньги, банковские карты и другие предметы, имеющие отношение к преступной деятельности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми предприимчивые аферисты открыли несколько лет назад игровые клубы, в которых можно было играть в азартные игры через интернет. Злоумышленники заработали на преступном бизнесе миллионы рублей и были наказаны по суду. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Пермяки разработали игровую платформу, наняли персонал и открыли заведения в Мотовилихинском, Индустриальном, Свердловском и Ленинском районах города. Участие в азартных компьютерных играх принимали лица по заранее имеющейся договоренности. Злоумышленников заочно приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей и двум годам колонии», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Аферистам удалось получить преступный доход около 12 млн рублей. Однако обвиняемые скрылись от следствия и суда и были объявлены в розыск. До настоящего времени неизвестно, где они находятся, уточнили в надзорном ведомстве. Ранее пермские следователи задержали организованную группу из десяти жителей Пермского края и Удмуртии, которые открыли подпольные казино в Чайковском. При проведении обысков у членов банды изъяли компьютеры, документы, деньги, банковские карты и другие предметы, имеющие отношение к преступной деятельности.