В Перми установят знак, предупреждающий о миграции жаб

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Пермяков просят не давить жаб
Пермяков просят не давить жаб Фото:

В Перми в преддверии сезона миграции серых жаб установят специальный знак. Он нужен для того, чтобы горожане не задавили животных, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Рядом с предприятием "Биомед" проходит тропа, по которой жабы мигрируют каждый год для увеличения популяции. На ООПТ "Липовая Гора" установят информационный знак, предупреждающий о миграции серых жаб», — сказано в сообщении.

Уточняется, что миграция каждый год проходит по одному и тому же маршруту. Длится она от одной до двух недель.

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В Перми в преддверии сезона миграции серых жаб установят специальный знак. Он нужен для того, чтобы горожане не задавили животных, рассказали в пресс-службе администрации города. «Рядом с предприятием "Биомед" проходит тропа, по которой жабы мигрируют каждый год для увеличения популяции. На ООПТ "Липовая Гора" установят информационный знак, предупреждающий о миграции серых жаб», — сказано в сообщении. Уточняется, что миграция каждый год проходит по одному и тому же маршруту. Длится она от одной до двух недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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