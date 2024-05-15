В Перми установят знак, предупреждающий о миграции жаб

Пермяков просят не давить жаб
В Перми в преддверии сезона миграции серых жаб установят специальный знак. Он нужен для того, чтобы горожане не задавили животных, рассказали в пресс-службе администрации города.
«Рядом с предприятием "Биомед" проходит тропа, по которой жабы мигрируют каждый год для увеличения популяции. На ООПТ "Липовая Гора" установят информационный знак, предупреждающий о миграции серых жаб», — сказано в сообщении.
Уточняется, что миграция каждый год проходит по одному и тому же маршруту. Длится она от одной до двух недель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!