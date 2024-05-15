Андрей Котомин вернулся в Пермский край из Северодонецка

Главный врач Осинской ЦГБ (Пермский край) Андрей Котомин, до недавнего времени руководивший многопрофильной больницей в Северодонецке (ЛНР), вернулся в Осу. Возможной причиной его отъезда из Северодонецка стали разногласия с республиканским минздравом. По данным СМИ, Котомин без согласования с ведомством провел кадровые перестановки в больнице и понизил зарплаты коллегам.
«Андрей Васильевич Котомин за один день получил несколько выговоров — он снизил зарплаты врачам и принял на работу заместителей, сделав это без согласования с министерством здравоохранения ЛНР», — пишет 59.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации интернет-издания, сейчас Котомин продолжает руководить лишь Осинской ЦГБ. Получить комментарий Котомина URA.RU не удалось, он не ответил на звонок корреспондента. Номера телефонов, указанные на сайте Северодонецкой больницы, оказались недоступны. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу минздрава Прикамья, в ведомстве пообещали ответить на запрос позже.
URA.RU писало, что Котомин в марте этого года приступил к работе в должности главного врача Северодонецкой многопрофильной больницы. Одновременно он продолжал руководить ЦГБ в Осе. Глава Луганской народной республикой Леонид Пасечник отметил заслуги медика за помощь коллегам в Северодонецке, наградив его почетным знаком.
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