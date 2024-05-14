14 мая 2024

Жители Лысьвы Пермского края простятся с тремя бойцами СВО

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Церемония прощания состоится 16 мая
Церемония прощания состоится 16 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Лысьва Пермского края в один день пройдут похороны трех жителей, погибших на спецоперации. Об этом сообщили в мэрии.

«В зоне проведения СВО, в ходе ожесточенных боев, погибли трое лысьвенцев. Это Силин Алексей Александрович, Мужиков Владимир Юрьевич, Лопатин Константин Николаевич», — говорится на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания состоится 16 мая в местном культурно-деловом центре. Мэрия приносит соболезнования родным и близким.

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В городе Лысьва Пермского края в один день пройдут похороны трех жителей, погибших на спецоперации. Об этом сообщили в мэрии. «В зоне проведения СВО, в ходе ожесточенных боев, погибли трое лысьвенцев. Это Силин Алексей Александрович, Мужиков Владимир Юрьевич, Лопатин Константин Николаевич», — говорится на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания состоится 16 мая в местном культурно-деловом центре. Мэрия приносит соболезнования родным и близким.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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