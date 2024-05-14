Жители Лысьвы Пермского края простятся с тремя бойцами СВО

Церемония прощания состоится 16 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В городе Лысьва Пермского края в один день пройдут похороны трех жителей, погибших на спецоперации. Об этом сообщили в мэрии.
«В зоне проведения СВО, в ходе ожесточенных боев, погибли трое лысьвенцев. Это Силин Алексей Александрович, Мужиков Владимир Юрьевич, Лопатин Константин Николаевич», — говорится на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прощания состоится 16 мая в местном культурно-деловом центре. Мэрия приносит соболезнования родным и близким.
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