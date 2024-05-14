14 мая 2024

Медведь, пугающий туристов, покинул Каменный город в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведь ушел в лес
Медведь ушел в лес Фото:

В Пермском крае территория Каменного города вновь открыта для туристов. Медведь, следы которого ранее заметили инспекторы, ушел, уверяют в дирекции ООПТ Пермского края.

«Посещение Каменного города открыто. Инспекторы провели совместный осмотр территории на предмет проверки присутствия медведя. Исследовав следы, они выяснили, что зверь прошел через территорию Каменного города и ушел в лесной массив», — сообщается на странице дирекции в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что туристам посоветовали не посещать территорию природной достопримечательности, так как здесь были обнаружены следы крупного медведя. Медведицу с медвежатами здесь замечали и в 2022 году. 

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В Пермском крае территория Каменного города вновь открыта для туристов. Медведь, следы которого ранее заметили инспекторы, ушел, уверяют в дирекции ООПТ Пермского края. «Посещение Каменного города открыто. Инспекторы провели совместный осмотр территории на предмет проверки присутствия медведя. Исследовав следы, они выяснили, что зверь прошел через территорию Каменного города и ушел в лесной массив», — сообщается на странице дирекции в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что туристам посоветовали не посещать территорию природной достопримечательности, так как здесь были обнаружены следы крупного медведя. Медведицу с медвежатами здесь замечали и в 2022 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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