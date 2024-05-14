Медведь, пугающий туристов, покинул Каменный город в Пермском крае

В Пермском крае территория Каменного города вновь открыта для туристов. Медведь, следы которого ранее заметили инспекторы, ушел, уверяют в дирекции ООПТ Пермского края.
«Посещение Каменного города открыто. Инспекторы провели совместный осмотр территории на предмет проверки присутствия медведя. Исследовав следы, они выяснили, что зверь прошел через территорию Каменного города и ушел в лесной массив», — сообщается на странице дирекции в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что туристам посоветовали не посещать территорию природной достопримечательности, так как здесь были обнаружены следы крупного медведя. Медведицу с медвежатами здесь замечали и в 2022 году.
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