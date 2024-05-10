Владимир Путин назначил четырех новых судей в Пермском крае

Четырех новых судей назначил президент РФ Владимир Путин в Перми и Кунгуре. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет портале правовой информации.
«Указ президента России о назначении судей федеральных судов. Назначить в Пермском крае судьей Индустриального райсуда Перми Екатерину Анатольевну Мишланову, судьями Мотовилихинского райсуда Перми Анну Васильевну Мосину и Юлию Сергеевну Няшину. Судьей Кунгурского горсуда назначить Ирину Александровну Зыкову», — указано в документе.
Ранее по указу президента РФ была назначена на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Свердловского райсуда Перми Ирина Томилина. Она приступила к исполнению обязанностей в мае 2023 года.
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Четырех новых судей назначил президент РФ Владимир Путин в Перми и Кунгуре. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет портале правовой информации. «Указ президента России о назначении судей федеральных судов. Назначить в Пермском крае судьей Индустриального райсуда Перми Екатерину Анатольевну Мишланову, судьями Мотовилихинского райсуда Перми Анну Васильевну Мосину и Юлию Сергеевну Няшину. Судьей Кунгурского горсуда назначить Ирину Александровну Зыкову», — указано в документе. Ранее по указу президента РФ была назначена на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Свердловского райсуда Перми Ирина Томилина. Она приступила к исполнению обязанностей в мае 2023 года.