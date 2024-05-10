10 мая 2024

Владимир Путин назначил четырех новых судей в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
По указу Путина в Перми и Кунгуре назначены судьи Фото:

Четырех новых судей назначил президент РФ Владимир Путин в Перми и Кунгуре. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

«Указ президента России о назначении судей федеральных судов. Назначить в Пермском крае судьей Индустриального райсуда Перми Екатерину Анатольевну Мишланову, судьями Мотовилихинского райсуда Перми Анну Васильевну Мосину и Юлию Сергеевну Няшину. Судьей Кунгурского горсуда назначить Ирину Александровну Зыкову», — указано в документе.

Ранее по указу президента РФ была назначена на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Свердловского райсуда Перми Ирина Томилина. Она приступила к исполнению обязанностей в мае 2023 года.

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Четырех новых судей назначил президент РФ Владимир Путин в Перми и Кунгуре. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет портале правовой информации. «Указ президента России о назначении судей федеральных судов. Назначить в Пермском крае судьей Индустриального райсуда Перми Екатерину Анатольевну Мишланову, судьями Мотовилихинского райсуда Перми Анну Васильевну Мосину и Юлию Сергеевну Няшину. Судьей Кунгурского горсуда назначить Ирину Александровну Зыкову», — указано в документе. Ранее по указу президента РФ была назначена на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Свердловского райсуда Перми Ирина Томилина. Она приступила к исполнению обязанностей в мае 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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