Где и какую рыбу можно поймать в Пермском крае

Чеххонь, щука и хариус — излюбленные места пермяков для рыбалки на «жидкой воде»

11 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Пермяк ловит рыбу на реке (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU После того как лед на реках тает рыбаки традиционно открывают сезон «жидкой воды». У многих из тех, кто любит побыть у воды с удочкой есть любимые для рыбалки места. URA.RU сделало подборку бесплатных и платных мест, где пермяки могут насладиться тишиной и ловлей рыбы. Кама Река традиционно славится ловлей судака и налима. В мае налима еще можно поймать, а вот позже, когда воздух прогреется он клевать не будет. Рыбаки ездят за уловом как в низовья реки, так и в верховья. Многие предпочитают рыбалку в районе села Паль. Те, кто не любит далеко ездить рыбачат в черте Перми или неподалеку от Краснокамска и Усть-Качки. Весной в районе речного вокзала Пермь-I рыбаки ловят чехонь. Сылва В этой реке вне зависимости от удаленности от Перми можно поймать окуня, ерша, судака, плотву, уклейку и другие виды рыб. Также в Сылве можно выловить щуку. Эта рыба предпочитает обитать неподалеку от берега, где есть заросли камыша. Чусовая Здесь пермяки могут поймать щуку, окуня, плотву, леща и ерша. Также в реке водятся голец, чехонь и хариус. Многие рыбаки предпочитают рыбачить в поселке Усть-Шалашная и в районе железнодорожной станции «Пятый километр». Платные пруды В Пермском крае несколько прудов, где можно порыбачить за деньги. Наиболее популярные из них расположены в деревне Колупаево, что в Карагайском районе. Любители карпа ездят в деревню Андреевка, расположенную неподалеку от Оханска. Также популярна рыболовная база под названием «Шитики». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После того как лед на реках тает рыбаки традиционно открывают сезон «жидкой воды». У многих из тех, кто любит побыть у воды с удочкой есть любимые для рыбалки места. URA.RU сделало подборку бесплатных и платных мест, где пермяки могут насладиться тишиной и ловлей рыбы. Река традиционно славится ловлей судака и налима. В мае налима еще можно поймать, а вот позже, когда воздух прогреется он клевать не будет. Рыбаки ездят за уловом как в низовья реки, так и в верховья. Многие предпочитают рыбалку в районе села Паль. Те, кто не любит далеко ездить рыбачат в черте Перми или неподалеку от Краснокамска и Усть-Качки. Весной в районе речного вокзала Пермь-I рыбаки ловят чехонь. В этой реке вне зависимости от удаленности от Перми можно поймать окуня, ерша, судака, плотву, уклейку и другие виды рыб. Также в Сылве можно выловить щуку. Эта рыба предпочитает обитать неподалеку от берега, где есть заросли камыша. Здесь пермяки могут поймать щуку, окуня, плотву, леща и ерша. Также в реке водятся голец, чехонь и хариус. Многие рыбаки предпочитают рыбачить в поселке Усть-Шалашная и в районе железнодорожной станции «Пятый километр». В Пермском крае несколько прудов, где можно порыбачить за деньги. Наиболее популярные из них расположены в деревне Колупаево, что в Карагайском районе. Любители карпа ездят в деревню Андреевка, расположенную неподалеку от Оханска. Также популярна рыболовная база под названием «Шитики».