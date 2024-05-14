Пермскому бойцу СВО отказали в приостановлении уголовного дела

15 мая 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Бойца СВО оставили под стражей в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми следователь не стал закрывать уголовное дело на участника спецоперации Андрея Шварева, награжденного медалью «За отвагу». Об этом сообщил источник, близкий к региональному управлению Следственного комитета. «Уголовное дело на бывшего замначальника ИК-37 ГУФСИН по Пермскому краю Шварева было заведено в августе 2023 года. А уже в сентябре он подписал контракт с подразделением „Каскад“ в ДНР и стал участником боевых действий. Там же бойца СВО задержали и снова вернули под арест в Пермь, где следователь отказался приостанавливать уголовное дело о взятках», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. По закону расследование уголовного дела должно приостанавливаться, если фигурант был призван на службу в вооруженные силы РФ или заключил контракт в период мобилизации или военного времени. Однако Шварев, по выводам следствия, заключил контракт с формированием, которое не входило в состав Минобороны РФ, пишет издание. Апелляционная инстанция отказала Швареву, как в освобождении под залог в размере 2,5 млн рублей, так и в домашнем аресте, отмечают источники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми следователь не стал закрывать уголовное дело на участника спецоперации Андрея Шварева, награжденного медалью «За отвагу». Об этом сообщил источник, близкий к региональному управлению Следственного комитета. «Уголовное дело на бывшего замначальника ИК-37 ГУФСИН по Пермскому краю Шварева было заведено в августе 2023 года. А уже в сентябре он подписал контракт с подразделением „Каскад“ в ДНР и стал участником боевых действий. Там же бойца СВО задержали и снова вернули под арест в Пермь, где следователь отказался приостанавливать уголовное дело о взятках», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. По закону расследование уголовного дела должно приостанавливаться, если фигурант был призван на службу в вооруженные силы РФ или заключил контракт в период мобилизации или военного времени. Однако Шварев, по выводам следствия, заключил контракт с формированием, которое не входило в состав Минобороны РФ, пишет издание. Апелляционная инстанция отказала Швареву, как в освобождении под залог в размере 2,5 млн рублей, так и в домашнем аресте, отмечают источники.