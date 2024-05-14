14 мая 2024

Пермскому бойцу СВО отказали в приостановлении уголовного дела

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Бойца СВО оставили под стражей в Перми Фото:

В Перми следователь не стал закрывать уголовное дело на участника спецоперации Андрея Шварева, награжденного медалью «За отвагу». Об этом сообщил источник, близкий к региональному управлению Следственного комитета.

«Уголовное дело на бывшего замначальника ИК-37 ГУФСИН по Пермскому краю Шварева было заведено в августе 2023 года. А уже в сентябре он подписал контракт с подразделением „Каскад“ в ДНР и стал участником боевых действий. Там же бойца СВО задержали и снова вернули под арест в Пермь, где следователь отказался приостанавливать уголовное дело о взятках», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По закону расследование уголовного дела должно приостанавливаться, если фигурант был призван на службу в вооруженные силы РФ или заключил контракт в период мобилизации или военного времени. Однако Шварев, по выводам следствия, заключил контракт с формированием, которое не входило в состав Минобороны РФ, пишет издание. Апелляционная инстанция отказала Швареву, как в освобождении под залог в размере 2,5 млн рублей, так и в домашнем аресте, отмечают источники.

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В Перми следователь не стал закрывать уголовное дело на участника спецоперации Андрея Шварева, награжденного медалью «За отвагу». Об этом сообщил источник, близкий к региональному управлению Следственного комитета. «Уголовное дело на бывшего замначальника ИК-37 ГУФСИН по Пермскому краю Шварева было заведено в августе 2023 года. А уже в сентябре он подписал контракт с подразделением „Каскад“ в ДНР и стал участником боевых действий. Там же бойца СВО задержали и снова вернули под арест в Пермь, где следователь отказался приостанавливать уголовное дело о взятках», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. По закону расследование уголовного дела должно приостанавливаться, если фигурант был призван на службу в вооруженные силы РФ или заключил контракт в период мобилизации или военного времени. Однако Шварев, по выводам следствия, заключил контракт с формированием, которое не входило в состав Минобороны РФ, пишет издание. Апелляционная инстанция отказала Швареву, как в освобождении под залог в размере 2,5 млн рублей, так и в домашнем аресте, отмечают источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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