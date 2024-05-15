В Перми автобус сбил человека на остановке

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Инцидент произошел в микрорайоне Крохалева
Инцидент произошел в микрорайоне Крохалева Фото:

В Перми автобус №56 сбил человека на остановке. Информация об этом опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

«Автобус сбил человека возле остановки "Улица Обвинская"», — сказано в сообщении. На опубликованной фотографии видно, что у автобуса разбито лобовое стекло.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

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В Перми автобус №56 сбил человека на остановке. Информация об этом опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «Автобус сбил человека возле остановки "Улица Обвинская"», — сказано в сообщении. На опубликованной фотографии видно, что у автобуса разбито лобовое стекло. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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