В Перми автобус сбил человека на остановке

Инцидент произошел в микрорайоне Крохалева
В Перми автобус №56 сбил человека на остановке. Информация об этом опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».
«Автобус сбил человека возле остановки "Улица Обвинская"», — сказано в сообщении. На опубликованной фотографии видно, что у автобуса разбито лобовое стекло.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
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