19 января 2023

Действующее производство биокаминов выставлено на продажу в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан Castorka. Екатеринбург, камин, бокал, алкоголь, огонь
По словам продавца, настольные камины стали «совершенной новинкой на рынке РФ» Фото:

В Перми выставлен на продажу действующий бизнес по созданию настольных биокаминов из бетона. Владелец оценили производство в 2,9 млн рублей, указано на сайте Avito.

«Продается действующий бизнес по созданию настольных биокаминов из бетона под собственной торговой маркой „Гефест“. Цех расположен в городе Лесной (120 квадратных метров). Все, включая оборудование, передается новому владельцу, аренда помещения так же переоформляется. При необходимости оборудование перевозиться в другой город и запускается на вашей площадке с нашим непосредственным участием и обучением персонала», — написано в объявлении.

В сообщении указано, что камины изготавливаются из специальной бетонной смеси. Топливом для них является изопропиловый спирт 70%. Он полностью экологичен, и поэтому его можно использовать дома. Среднемесячная чистая прибыль бизнеса — 220 тысяч рублей в месяц. Окупаемость — чуть менее полутора лет. По словам владельца производства, причина продажи кроется в запуске «другого масштабного проекта».

О том, что в Пермском крае продают сельхозпредприятие за 90 миллионов рублей, URA.RU писало ранее. Владелец сообщал, что продает бизнес из-за своего преклонного возраста. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Индустриальном районе прикамской столицы продается бар «Шанти», работающий в городе более десяти лет. Бизнес оценили в 900 тысяч рублей.

По словам владельца, компания — единственный производитель настольных биокаминов из бетона в РФ
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

В Перми выставлен на продажу действующий бизнес по созданию настольных биокаминов из бетона. Владелец оценили производство в 2,9 млн рублей, указано на сайте Avito. «Продается действующий бизнес по созданию настольных биокаминов из бетона под собственной торговой маркой „Гефест“. Цех расположен в городе Лесной (120 квадратных метров). Все, включая оборудование, передается новому владельцу, аренда помещения так же переоформляется. При необходимости оборудование перевозиться в другой город и запускается на вашей площадке с нашим непосредственным участием и обучением персонала», — написано в объявлении. В сообщении указано, что камины изготавливаются из специальной бетонной смеси. Топливом для них является изопропиловый спирт 70%. Он полностью экологичен, и поэтому его можно использовать дома. Среднемесячная чистая прибыль бизнеса — 220 тысяч рублей в месяц. Окупаемость — чуть менее полутора лет. По словам владельца производства, причина продажи кроется в запуске «другого масштабного проекта». О том, что в Пермском крае продают сельхозпредприятие за 90 миллионов рублей, URA.RU писало ранее. Владелец сообщал, что продает бизнес из-за своего преклонного возраста. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Индустриальном районе прикамской столицы продается бар «Шанти», работающий в городе более десяти лет. Бизнес оценили в 900 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...