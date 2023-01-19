По словам продавца, настольные камины стали «совершенной новинкой на рынке РФ» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми выставлен на продажу действующий бизнес по созданию настольных биокаминов из бетона. Владелец оценили производство в 2,9 млн рублей, указано на сайте Avito.

«Продается действующий бизнес по созданию настольных биокаминов из бетона под собственной торговой маркой „Гефест“. Цех расположен в городе Лесной (120 квадратных метров). Все, включая оборудование, передается новому владельцу, аренда помещения так же переоформляется. При необходимости оборудование перевозиться в другой город и запускается на вашей площадке с нашим непосредственным участием и обучением персонала», — написано в объявлении.

В сообщении указано, что камины изготавливаются из специальной бетонной смеси. Топливом для них является изопропиловый спирт 70%. Он полностью экологичен, и поэтому его можно использовать дома. Среднемесячная чистая прибыль бизнеса — 220 тысяч рублей в месяц. Окупаемость — чуть менее полутора лет. По словам владельца производства, причина продажи кроется в запуске «другого масштабного проекта».

О том, что в Пермском крае продают сельхозпредприятие за 90 миллионов рублей, URA.RU писало ранее. Владелец сообщал, что продает бизнес из-за своего преклонного возраста. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Индустриальном районе прикамской столицы продается бар «Шанти», работающий в городе более десяти лет. Бизнес оценили в 900 тысяч рублей.

По словам владельца, компания — единственный производитель настольных биокаминов из бетона в РФ Фото: сайт Avito