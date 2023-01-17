Пермяк продает бар с многолетней историей из-за переезда в другой регион

В Индустриальном районе Перми продается бар «Шанти», работающий в городе более десяти лет. Стоимость бизнеса — 900 тысяч рублей, причиной продажи указан переезда в другой регион. Информация об этом опубликована в популярном сервисе бесплатных объявлений.
«Продам укомплектованный и готовый к работе бар „Шанти“. Имеется отдельный вход, который позволяет работать в любое время, а также видеонаблюдение и охрана. Персонал, который готов работать с новым владельцем. Продажа в связи с переездом в южные регионы», — сообщается в объявлении.
Также уточняется, что помещение включает в себя барную стойку, VIP-комнату, девять столиков, два санузла, склад, кухню и кабинет руководителя. В распоряжение нового собственника также перейдет группа в соцсети, которая насчитывает 3,5 тысячи подписчиков.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки из-за переезда в другой регион продают базу отдыха. Она находится в 50 километрах от краевой столицы и выставлена на продажу за 15 миллионов рублей.
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