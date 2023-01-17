Пермяк продает бар с многолетней историей из-за переезда в другой регион

18 января 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Бар работает в Перми более десяти лет (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Индустриальном районе Перми продается бар «Шанти», работающий в городе более десяти лет. Стоимость бизнеса — 900 тысяч рублей, причиной продажи указан переезда в другой регион. Информация об этом опубликована в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продам укомплектованный и готовый к работе бар „Шанти“. Имеется отдельный вход, который позволяет работать в любое время, а также видеонаблюдение и охрана. Персонал, который готов работать с новым владельцем. Продажа в связи с переездом в южные регионы», — сообщается в объявлении. Также уточняется, что помещение включает в себя барную стойку, VIP-комнату, девять столиков, два санузла, склад, кухню и кабинет руководителя. В распоряжение нового собственника также перейдет группа в соцсети, которая насчитывает 3,5 тысячи подписчиков. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки из-за переезда в другой регион продают базу отдыха. Она находится в 50 километрах от краевой столицы и выставлена на продажу за 15 миллионов рублей.

В Индустриальном районе Перми продается бар «Шанти», работающий в городе более десяти лет. Стоимость бизнеса — 900 тысяч рублей, причиной продажи указан переезда в другой регион. Информация об этом опубликована в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продам укомплектованный и готовый к работе бар „Шанти“. Имеется отдельный вход, который позволяет работать в любое время, а также видеонаблюдение и охрана. Персонал, который готов работать с новым владельцем. Продажа в связи с переездом в южные регионы», — сообщается в объявлении. Также уточняется, что помещение включает в себя барную стойку, VIP-комнату, девять столиков, два санузла, склад, кухню и кабинет руководителя. В распоряжение нового собственника также перейдет группа в соцсети, которая насчитывает 3,5 тысячи подписчиков. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки из-за переезда в другой регион продают базу отдыха. Она находится в 50 километрах от краевой столицы и выставлена на продажу за 15 миллионов рублей.