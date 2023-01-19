Женщины в Перми стали чаще жаловаться на харассмент

В Перми женщины стали больше жаловаться на харассмент со стороны начальства и коллег. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob.
«По данным проведенного опроса, в Перми 8% женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, со стороны сослуживцев — 11%. Аналогичное исследование проводилось 2,5 года назад, тогда сотрудники компаний сталкивались с сексуальным домогательством на работе в целом по стране реже», — сообщили в компании.
Мужчины также приняли участие в опросе, 6% из них сталкивались с домогательствами со стороны начальства, 8% столкнулись с харассментом от коллег. Опрос проводился в начале января среди экономически активного населения Перми.
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