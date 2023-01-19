Женщины в Перми стали чаще жаловаться на харассмент

20 января 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Пермячки стали чаще подвергаться домогательствам на работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми женщины стали больше жаловаться на харассмент со стороны начальства и коллег. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob. «По данным проведенного опроса, в Перми 8% женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, со стороны сослуживцев — 11%. Аналогичное исследование проводилось 2,5 года назад, тогда сотрудники компаний сталкивались с сексуальным домогательством на работе в целом по стране реже», — сообщили в компании. Мужчины также приняли участие в опросе, 6% из них сталкивались с домогательствами со стороны начальства, 8% столкнулись с харассментом от коллег. Опрос проводился в начале января среди экономически активного населения Перми.

В Перми женщины стали больше жаловаться на харассмент со стороны начальства и коллег. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob. «По данным проведенного опроса, в Перми 8% женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, со стороны сослуживцев — 11%. Аналогичное исследование проводилось 2,5 года назад, тогда сотрудники компаний сталкивались с сексуальным домогательством на работе в целом по стране реже», — сообщили в компании. Мужчины также приняли участие в опросе, 6% из них сталкивались с домогательствами со стороны начальства, 8% столкнулись с харассментом от коллег. Опрос проводился в начале января среди экономически активного населения Перми.