19 января 2023

Женщины в Перми стали чаще жаловаться на харассмент

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание Челябинской области. Депутаты. Челябинск., ткаченко андрей, колесникова лена, харассмент
Пермячки стали чаще подвергаться домогательствам на работе Фото:

В Перми женщины стали больше жаловаться на харассмент со стороны начальства и коллег. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob.

«По данным проведенного опроса, в Перми 8% женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, со стороны сослуживцев — 11%. Аналогичное исследование проводилось 2,5 года назад, тогда сотрудники компаний сталкивались с сексуальным домогательством на работе в целом по стране реже», — сообщили в компании.

Мужчины также приняли участие в опросе, 6% из них сталкивались с домогательствами со стороны начальства, 8% столкнулись с харассментом от коллег. Опрос проводился в начале января среди экономически активного населения Перми.

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В Перми женщины стали больше жаловаться на харассмент со стороны начальства и коллег. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob. «По данным проведенного опроса, в Перми 8% женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, со стороны сослуживцев — 11%. Аналогичное исследование проводилось 2,5 года назад, тогда сотрудники компаний сталкивались с сексуальным домогательством на работе в целом по стране реже», — сообщили в компании. Мужчины также приняли участие в опросе, 6% из них сталкивались с домогательствами со стороны начальства, 8% столкнулись с харассментом от коллег. Опрос проводился в начале января среди экономически активного населения Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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