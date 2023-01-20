20 января 2023

В Пермском крае разыскивают двух девочек-подростков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь Ленина. Курган, ученики, девочки, дети, зимние каникулы, зима, ученицы
Девочки пропали днем (архивное фото) Фото:

В Пермском крае разыскивают двух подростков. По данным прикамских поисковиков, 21 января днем девочки вышли из дома и пропали.

«Устанавливается местонахождение. 21 января 2023 года в дневное время девочки ушли из дома в г. Верещагино, Пермский край. С тех пор их местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

Одной школьнице 13 лет, другой — 11. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении подростков, просят обращаться в отделы полиции или к волонтерам.

О том, что в Перми разыскивали 12-летнего ребенка, URA.RU писало ранее. Мальчика, ушедшего из дома в неизвестном направлении, нашли спустя двое суток.

Девочки пропали 21 января
Фото:
До сих пор неизвестно, где находятся девочки
Фото:

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В Пермском крае разыскивают двух подростков. По данным прикамских поисковиков, 21 января днем девочки вышли из дома и пропали. «Устанавливается местонахождение. 21 января 2023 года в дневное время девочки ушли из дома в г. Верещагино, Пермский край. С тех пор их местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Одной школьнице 13 лет, другой — 11. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении подростков, просят обращаться в отделы полиции или к волонтерам. О том, что в Перми разыскивали 12-летнего ребенка, URA.RU писало ранее. Мальчика, ушедшего из дома в неизвестном направлении, нашли спустя двое суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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