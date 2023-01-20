В Пермском крае разыскивают двух девочек-подростков. Фото

21 января 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Девочки пропали днем (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае разыскивают двух подростков. По данным прикамских поисковиков, 21 января днем девочки вышли из дома и пропали. «Устанавливается местонахождение. 21 января 2023 года в дневное время девочки ушли из дома в г. Верещагино, Пермский край. С тех пор их местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Одной школьнице 13 лет, другой — 11. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении подростков, просят обращаться в отделы полиции или к волонтерам. О том, что в Перми разыскивали 12-летнего ребенка, URA.RU писало ранее. Мальчика, ушедшего из дома в неизвестном направлении, нашли спустя двое суток. Девочки пропали 21 января Фото: telegram-канал «Регион 59-поиск пропавших людей» До сих пор неизвестно, где находятся девочки Фото: telegram-канал «Регион 59-поиск пропавших людей»

В Пермском крае разыскивают двух подростков. По данным прикамских поисковиков, 21 января днем девочки вышли из дома и пропали. «Устанавливается местонахождение. 21 января 2023 года в дневное время девочки ушли из дома в г. Верещагино, Пермский край. С тех пор их местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Одной школьнице 13 лет, другой — 11. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении подростков, просят обращаться в отделы полиции или к волонтерам. О том, что в Перми разыскивали 12-летнего ребенка, URA.RU писало ранее. Мальчика, ушедшего из дома в неизвестном направлении, нашли спустя двое суток.