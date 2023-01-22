В России готовят новые правила управления общим имуществом для собственников домов

22 января 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

В России регламентируют пользование общим имуществом в жилых комплексах Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуме РФ придумали как регламентировать управление имуществом общего пользования для собственников индивидуальных домов. Об этом рассказал председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он пояснил, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию во втором чтении. «Количество этих вопросов зависит от размера и местоположения таких жилых комплексов, но все они требуют ответа», — рассказал Сергей Пахомов «Парламентской газете». Под общим имуществом подразумеваются уличное освещение, дороги, общественные территории и инженерные сети, находящиеся в жилых комплексах с индивидуальными домами. Депутат рассказал, что сейчас вопрос управления таким имуществом является предметов споров между жильцами. Новый закон строго определит кто и сколько должен будет платить. Инициатива была внесена в Госдуму 1 июля 2022 года. Законопроект был разработан из-за множества конфликтных ситуаций, которые действующие нормы не позволяли разрешить однозначно.

В Госдуме РФ придумали как регламентировать управление имуществом общего пользования для собственников индивидуальных домов. Об этом рассказал председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он пояснил, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию во втором чтении. «Количество этих вопросов зависит от размера и местоположения таких жилых комплексов, но все они требуют ответа», — рассказал Сергей Пахомов «Парламентской газете». Под общим имуществом подразумеваются уличное освещение, дороги, общественные территории и инженерные сети, находящиеся в жилых комплексах с индивидуальными домами. Депутат рассказал, что сейчас вопрос управления таким имуществом является предметов споров между жильцами. Новый закон строго определит кто и сколько должен будет платить. Инициатива была внесена в Госдуму 1 июля 2022 года. Законопроект был разработан из-за множества конфликтных ситуаций, которые действующие нормы не позволяли разрешить однозначно.